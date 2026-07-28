Ajker Patrika
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গাজীপুর

ইউএফটিবির নতুন উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অধ্যাপক মো. মোক্তার আলী

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
ইউএফটিবির নতুন উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অধ্যাপক মো. মোক্তার আলী
ইউএফটিবিতে উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেন অধ্যাপক ড. মো. মোক্তার আলী। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, বাংলাদেশের (ইউএফটিবি) নতুন উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মোক্তার আলী। আজ মঙ্গলবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন সদ্য বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ।

এর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে অধ্যাপক ড. মো. মোক্তার আলীকে ইউএফটিবির উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে আজ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নতুন উপাচার্যকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। পরে বিদায়ী উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এক পরিচিতি সভায় অংশ নেন।

সভায় অধ্যাপক ড. মো. মোক্তার আলী বলেন, বর্তমান বিশ্বে এআই, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনভিত্তিক শিক্ষা ভবিষ্যৎ উচ্চশিক্ষার প্রধান চালিকাশক্তি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিক, গবেষণামুখী ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতা কামনা করেন।

শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক ড. মো. মোক্তার আলী ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স (বর্তমানে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং) বিভাগ থেকে বিএসসি এবং ১৯৯৫ সালে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ থেকে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০১০ সালে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলস থেকে মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) ডিগ্রি লাভ করেন। ২০১৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়অধ্যাপকউপাচার্য
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