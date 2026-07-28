Ajker Patrika
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মেহেরপুর

গাংনীতে হাঁসুয়ার কোপে ভাতিজা নিহত, চাচা আটক

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৮ জুলাই ২০২৬, ২২: ১৮
গাংনীতে হাঁসুয়ার কোপে ভাতিজা নিহত, চাচা আটক
পুলিশের অভিযানে আটক লালন হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনীতে হাসুয়ার কোপে নাহিদ হোসেন (২২) নামে এক যুবক নিহত হওয়ার ঘটনায় নিহতের চাচা লালন হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের আমঝুপি এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আজ বিকেলে এ তথ্য নিশ্চিত করেন গাংনী থানার ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী।

নাহিদ হোসেন উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ভিটাপাড়া গ্রামের জাহিদ হোসেনের ছেলে। অভিযোগ উঠেছে, গতকাল সোমবার চাচা লালন হোসেনের হাঁসুয়ার কোপে গুরুতর আহত হন নাহিদ। আজ মঙ্গলবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকার একটি হাসপাতালে মারা যান তিনি।

অভিযুক্ত লালন হোসেন একই গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গত রোববার রাতে তেঁতুলবাড়ীয়া ভিটাপাড়া গ্রামের তাজুল ইসলামের বাড়ি থেকে একটি সাইকেল চুরির চেষ্টার সময় লালন হোসেনকে নাহিদ হোসেন দেখে ফেলেন। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরদিন সোমবার এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবারও দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে লালন হোসেন হাতে থাকা হাসুয়া দিয়ে নাহিদকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন। স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় নাহিদকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকালে নাহিদের মৃত্যু হয়।

পুলিশ সূত্র জানায়, এই ঘটনার পর থেকেই লালন হোসেন এলাকা থেকে পালিয়ে আত্মগোপনে ছিল। তাঁকে ধরতে পুলিশ সাঁড়াশি অভিযান শুরু করে। পরে মেহেরপুরের আমঝুপি এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, এ ঘটনায় অভিযুক্ত লালন হোসেনকে দুপুরে আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

মেহেরপুরআটকগাংনীনিহতখুলনা বিভাগজেলার খবর
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