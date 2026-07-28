বুধবার থেকে অনির্দিষ্টকালের অ্যাম্বুলেন্স ধর্মঘট

পাঁচ দফা দাবিতে আগামীকাল বুধবার সকাল ৬টা থেকে সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য অ্যাম্বুলেন্স ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাম্বুলেন্স মালিক কল্যাণ সমিতি। এই কর্মসূচির সঙ্গে সংহতি জানিয়ে শেরপুরেও ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দিয়েছে সমিতির শেরপুর জেলা শাখা। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শেরপুর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়।
সমিতির দাবিগুলো হলো—অ্যাম্বুলেন্স সংক্রান্ত বাণিজ্যিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করা, প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা রাখা, হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী অ্যাম্বুলেন্সের জন্য টোল মওকুফ করা, লাশবাহী ফ্রিজার ভ্যান ও লাশ পরিবহনরত অ্যাম্বুলেন্সকেও টোলমুক্ত সুবিধার আওতায় আনা এবং ২৪ ঘণ্টা অ্যাম্বুলেন্সের জন্য জ্বালানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
সংবাদ সম্মেলনে সমিতির নেতারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই দাবি আদায়ে বুধবার সকাল ৬টা থেকে সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদি আজকের মধ্যে কোনো সিদ্ধান্ত না আসে তাহলে ধর্মঘট চলবে।
নেতারা আরও বলেন, আমাদের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই উপেক্ষিত, যার প্রভাব পড়ছে জরুরি রোগী পরিবহনসেবায়। আমরা ২৪ ঘণ্টা কাজ করি, রোগীদের সেবা দিচ্ছি। করোনা মহামারির সময়েও রোগীদের জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছি। আমাদের দাবিগুলো দ্রুত মেনে নেওয়ার জন্য জোর দাবি জানাই।
এ সময় বাংলাদেশ অ্যাম্বুলেন্স মালিক কল্যাণ সমিতির শেরপুর জেলা শাখার সদস্য আবুল হাশেম, এম এ মান্নান, মাহমুদুল হাসান মনা, শামীম হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
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