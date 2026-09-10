গাংনী সীমান্তে ৬ লাখ টাকার ভারতীয় মাদক ও চোরাই পণ্য উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তের শেওড়াতলা মাঠ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৬ লাখ ৮ হাজার ৫০ টাকা মূল্যের ভারতীয় মাদকদ্রব্য ও চোরাই পণ্য উদ্ধার করেছে বিজিবি। বুধবার রাতে এসব পণ্য উদ্ধার করা হয়। কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে শেওড়াতলা বিওপির সীমান্ত পিলার ১৪৩/৩-এস থেকে আনুমানিক ১০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শেওড়াতলা মাঠ এলাকায় বিজিবির একটি চৌকস টহল দল অভিযান চালায়।
অভিযানে মালিকবিহীন অবস্থায় ১৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল, ২ হাজার পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট এবং ৩০ প্যাকেট পাতার বিড়ি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা মাদকদ্রব্য ও চোরাই মালামালের আনুমানিক জব্দমূল্য ৬ লাখ ৮ হাজার ৫০ টাকা।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, অবৈধ পারাপারসহ সব ধরনের সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে নিয়মিত গোয়েন্দা তৎপরতা ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত এবং সীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবির এ ধরনের অভিযান ও কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
দেশ স্বাধীন হওয়ার ৫০ বছরের বেশি সময় আগে পণ্য পরিবহনের জন্য সিলেট-আখাউড়া রেলপথ স্থাপন করা হয়। সেই থেকে শত বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো রেলপথে লাগেনি কোনো উন্নয়নের ছোঁয়া। ব্রিটিশরা যেভাবে রেলপথ তৈরি করে ছিল ঠিক একই পথে এখনো ধুঁকে ধুঁকে চলছে ট্রেন।৬ মিনিট আগে
এ সময় নাহিদ ইসলাম আনোয়ারকে হাত উঁচু করে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরে তিনি বলেন, ‘ওনাকে (আনোয়ার) বরিশাল নগর থেকে চাঁদাবাজি, দখলদারি নির্মূল করতে হবে।’১৯ মিনিট আগে
অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (ফায়ার এক্সটিংগুইশার) রিফিলের নামে প্রতারণার অভিযোগে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার কামরুজ্জামান সুমনকে বদলি করা হয়েছে। একই সঙ্গে অভিযোগ তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে কর্তৃপক্ষ। তদন্তে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন৩৩ মিনিট আগে
রাজশাহীর বাঘা উপজেলার চকরাজাপুর ইউনিয়নের চরাঞ্চলে পানিবন্দী ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১০০ পরিবারের মাঝে সরকারিভাবে ত্রাণ সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে।৪৪ মিনিট আগে