Ajker Patrika
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মেহেরপুর

গাংনী সীমান্তে ৬ লাখ টাকার ভারতীয় মাদক ও চোরাই পণ্য উদ্ধার

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
গাংনী সীমান্তে ৬ লাখ টাকার ভারতীয় মাদক ও চোরাই পণ্য উদ্ধার
চোরাই পণ্য ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তের শেওড়াতলা মাঠ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৬ লাখ ৮ হাজার ৫০ টাকা মূল্যের ভারতীয় মাদকদ্রব্য ও চোরাই পণ্য উদ্ধার করেছে বিজিবি। বুধবার রাতে এসব পণ্য উদ্ধার করা হয়। কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে শেওড়াতলা বিওপির সীমান্ত পিলার ১৪৩/৩-এস থেকে আনুমানিক ১০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শেওড়াতলা মাঠ এলাকায় বিজিবির একটি চৌকস টহল দল অভিযান চালায়।

অভিযানে মালিকবিহীন অবস্থায় ১৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল, ২ হাজার পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট এবং ৩০ প্যাকেট পাতার বিড়ি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা মাদকদ্রব্য ও চোরাই মালামালের আনুমানিক জব্দমূল্য ৬ লাখ ৮ হাজার ৫০ টাকা।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, অবৈধ পারাপারসহ সব ধরনের সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে নিয়মিত গোয়েন্দা তৎপরতা ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত এবং সীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবির এ ধরনের অভিযান ও কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

বিষয়:

সীমান্তমেহেরপুরগাংনীবিজিবিখুলনা বিভাগজেলার খবর
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