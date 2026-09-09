মেঘমল্লার বসু লাইফ সাপোর্টে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মেঘমল্লার বসুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়।
লাইফ সাপোর্টের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢামেক পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তিনি জানান, গতকাল মঙ্গলবার থেকে তাঁর অবস্থার অবনতি হয়েছে। চিকিৎসকেরা তাঁর চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন। গতকাল বিকেল থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থা খারাপ যাচ্ছিল। এ কারণেই চিকিৎসকেরা তাঁকে আইসিইউতে দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যার দিকে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে।
এর আগে, গত সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেট এলাকা থেকে মেঘমল্লার বসুকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এরপর তাঁর পরিচিত লোকজন তাঁকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর পাকস্থলী ওয়াশ করা হয়।
হাসপাতাল সূত্র জানায়, বিষক্রিয়ার আশঙ্কায় তাঁর পাকস্থলী ওয়াশ করা হয়।
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