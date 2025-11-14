Ajker Patrika

গাংনী সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
হস্তান্তরিত বাংলাদেশিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
হস্তান্তরিত বাংলাদেশিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ১২ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

শুক্রবার দুপুরে এ পতাকা বৈঠক হয়।

হস্তান্তরিত ব্যক্তিরা হলেন মো. সাহেব আলী (৫১), মো. ফজল রাব্বি (৪২), মাহফুজুর রহমান ইমরান (২২), সুমনা (২১), মারুফা খাতুন (১৬), নুরজাহান বেগম (৪৮), রুপি বেগম (১৮), রেশমা আক্তার (১৭), মিরাজ শেখ (২১), মিরাজ মোল্লা (১৯), রফিক শেখ (২০) ও মো. রনি আহমেদ বাবু (৩০)।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, আজ শুক্রবার সকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাজীপুর বিওপি সীমান্ত এলাকার প্রায় ১০০ গজ অভ্যন্তরে ১৪৭ নম্বর পিলারের বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে বিএসএফ ১২ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। ফেরত আসা ব্যক্তিদের বাড়ি খুলনা, রাজবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাট ও কুষ্টিয়া জেলায়। তারা বিভিন্ন সময় দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারতে ঢুকেছিল।

পরে ভারতীয় পুলিশ তাদের আটক করে। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবি তাদের গাংনী থানায় হস্তান্তর করে।

কাজীপুর বিওপি ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার শাহাবুদ্দিন ও ভারতের বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সাব্বিন্দার সিংসহ বিএসএফ ও বিজিবির সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় গাংনীর কাজীপুর বিজিবি সদস্যরা ভারত থেকে হস্তান্তর হওয়া মোট ১২ জনকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছেন। আইনিপ্রক্রিয়া শেষে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মেহেরপুরগাংনীবিএসএফবাংলাদেশিখুলনা বিভাগবৈঠকজেলার খবর
