Ajker Patrika
মেহেরপুর

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে ৫ হাজার ৮০০ লিটার ডিজেল জব্দ, আটক ২

মেহেরপুর প্রতিনিধি
মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে ৫ হাজার ৮০০ লিটার ডিজেল জব্দ, আটক ২
মেহেরপুর সদর উপজেলায় পৃথক অভিযানে জব্দ করা ডিজেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুর সদর উপজেলার দুটি স্থানে আলাদাভাবে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুত করা ৫ হাজার ৮০০ লিটার ডিজেল উদ্ধার করেছে পুলিশ ও জেলা প্রশাসন। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের ফারাবি ট্রেডার্সে অবৈধভাবে ডিজেল মজুত রাখার খবর পেয়ে সেখানে মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টার দিকে অভিযান চালানো হয়। এ সময় আবু সুফিয়ান (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তিনি ওই গ্রামের সুরত আলীর ছেলে এবং ফারাবি ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী। অভিযানে তাঁর বসতবাড়ি থেকে ২৭টি ব্যারেলে সংরক্ষিত প্রায় ৫ হাজার লিটার ডিজেল উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, আবু সুফিয়ান অবৈধভাবে ডিজেল মজুত করেছিলেন। দাম বাড়লে তা বেশি দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে তিনি তেলগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। তেলের কোনো বৈধ কাগজপত্র তিনি দেখাতে পারেননি। উদ্ধার করা ডিজেল জব্দ করা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।’

এদিকে সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রাম থেকে অবৈধভাবে মজুত রাখা আরও ৮০০ লিটার ডিজেল উদ্ধার করেছে জেলা প্রশাসন। এ সময় তেল মজুতকারী মোয়াজ্জেম হোসেনকে আটক করা হয়। তিনি ফতেপুর গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে।

মেহেরপুর সদর উপজেলায় পৃথক অভিযানে জব্দ করা ডিজেল। ছবি: আজকের পত্রিকা
মেহেরপুর সদর উপজেলায় পৃথক অভিযানে জব্দ করা ডিজেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার এন্তামুল হক জানান, স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে ফতেপুর গ্রামে মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় তাঁর বসতবাড়ি থেকে চারটি ব্যারেলে রাখা ৮০০ লিটার ডিজেল উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অবৈধভাবে মজুত করে বিক্রির উদ্দেশ্যে এসব তেল সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

পরে উদ্ধার করা ডিজেল ও আটক ব্যক্তিকে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, উদ্ধার করা ডিজেল জব্দ করা হয়েছে এবং আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুতের অভিযোগে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

ভাইরাল হওয়া সেই `তাজু ভাই ২.০ পেজ’ আবার সচল

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার