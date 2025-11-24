Ajker Patrika

গাংনীতে অস্ত্রসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মনি। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মনি। ছবি: সংগৃহীত

মেহেরপুরের গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মনিকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী। গতকাল রোববার দিবাগত মধ্য রাতে গাংনী আখসেন্টার পাড়ার নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ সময় তাঁর বাড়ির ছাদ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ওয়ান শুটার গান উদ্ধার করা হয়। মনিরুজ্জামান গাংনী পৌরসভার আখসেন্টার পাড়ার মহির উদ্দীনের ছেলে।

গাংনী সেনাক্যাম্প সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আখসেন্টার পাড়ায় মনিরুজ্জামান মনির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যে ভিত্তিতে বাড়ির ছাদ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ওয়ান শুটার গান উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া অস্ত্রসহ মনিরুজ্জামান মনিকে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। মামলার কার্যক্রম শেষ হলে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।’

বিষয়:

মেহেরপুরগাংনীগ্রেপ্তারখুলনা বিভাগযুবদল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...