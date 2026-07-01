চিরকুটে হুমকি—পানি নামতে না দিলে বোম মেরে মেরে ফেলব...‎

মেহেরপুরের গাংনীতে ককটেলসদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। চিরকুটে লেখা—‘দেওয়াল দিচ্ছি রাস্তার পাস দিয়ে। পানি নামতে না দিলে বোম মেরে মেরে ফেলব...।’
আজ বুধবার সকালে উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা মোল্লাপাড়া গ্রামের আক্কাস আলীর বসতবাড়ি থেকে এসব বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করা হয়। মো. আক্কাস আলী উপজেলার কসবা মোল্লাপাড়া গ্রামের মো. রজব আলীর ছেলে। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আক্কাস আলীর বসতবাড়িতে লাল স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো একটি ককটেলসদৃশ বস্তু এবং হাতে লেখা একটি চিরকুট পাওয়া গেছে—এমন খবর পাওয়া যায়। প্রশাসনের লোকজন ককটেলসদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করে নিয়ে গেছে।
এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। হুমকিযুক্ত চিরকুটের ওপর এক টুকরা ইট ছিল।
বাড়ির মালিক আক্কাস আলী বলেন, সকালে বাড়ির মধ্যে ককটেলসদৃশ বস্তু ও হুমকির চিরকুট দেখে দ্রুত প্রশাসনকে জানানো হয়। প্রশাসনের লোকজন এসে এসব নিয়ে যায়। এতে তিনি এবং তাঁর পরিবার আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি। আক্কাস আলীর ধারণা, রাতের কোনো এক সময় এসব বস্তু ও চিরকুটটি কেউ রেখে গেছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. গোলাম মোস্তাফা মন্টু বলেন, দুর্বৃত্তরা এলাকায় অস্থিরতা সৃষ্টি করার জন্য ঘটনাটি ঘটিয়েছে বলে ধারণা তাঁর।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, লাল স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো একটি ককটেলসদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে। অপরাধী যে হোক, তাকে আইনের আওতায় আনা হবে।
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