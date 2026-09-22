জামায়াত কর্মীকে আওয়ামী লীগ ‘ট্যাগ’ দিয়ে গ্রেপ্তারের অভিযোগ, কেরানীগঞ্জে বিক্ষোভ

জামায়াতে ইসলামীর এক কর্মীকে আওয়ামী লীগের কর্মী ‘ট্যাগ’ দিয়ে গ্রেপ্তারের অভিযোগ তুলে ঢাকার কেরানীগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার কদমতলী গোলচত্বর এলাকায় উপজেলা শাখা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। পরে নেতা–কর্মীরা কেরানীগঞ্জের দুই থানায় স্মারকলিপি দেন।
সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা মো. দেলোয়ার হোসাইন বলেন, ‘প্রশাসনের মাধ্যমে জামায়াতের নেতা–কর্মীদের আওয়ামী লীগের ‘ট্যাগ’ দিয়ে গ্রেপ্তার ও হয়রানি করা হচ্ছে।’ তিনি জামায়াত কর্মীকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তারের অভিযোগ তুলে এর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।
বিএনপির সমালোচনা করে দেলোয়ার হোসাইন বলেন, ‘জনগণ আর তাদের চায় না এবং তাদের আমলনামা জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে।’ তিনি বিএনপিকে দ্রুত সব অপকর্ম থেকে বের হয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করার আহ্বান জানান। অন্যথায় জনগণ আওয়ামী লীগের মতো তাদেরও বিতাড়িত করবে বলেও মন্তব্য করেন জেলা জামায়াতের আমির।
কেরানীগঞ্জ মডেল থানা জামায়াতের আমির আব্দুর রহিম মজুমদারের সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যদের মধ্যে ঢাকা জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যক্ষ মো. শাহীনুর ইসলামসহ বিভিন্ন থানা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
যশোরের কেশবপুরে বিলে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে জনাব আলী (৬৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার নতুন মূলগ্রামের একটি বিলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জনাব আলী ওই গ্রামের মৃত ইমান আলীর ছেলে।৩ মিনিট আগে
১৬ বছরেও আমাদের পাওনা পরিশোধ করা হয়নি। ২০১০-১২ সাল থেকে একেকজনের পাওনার পরিমাণ ৩৩ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা। আমরা বুঝি যে গ্রামীণফোন এটা দিতে পারবে না। তাই আমরা ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে ভ্যাট ট্যাক্স বাদ দিয়ে ১০ কোটি টাকা চাচ্ছি। এটাই আমাদের মূল দাবি...১৪ মিনিট আগে
আলু সংরক্ষণের জন্য ভাড়া নিয়ে রাজশাহীর পবায় একটি কোল্ডস্টোরেজে হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার হামলা-ভাঙচুর চালানো হয়। এতে আনুমানিক ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি মালিকপক্ষের। এ ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে রাজশাহী কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন১৫ মিনিট আগে
রাজউকের প্ল্যান ২৪ দিনের মধ্যে অনুমোদনের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী জাকারিয়া তাহের সুমন। নারায়ণগঞ্জের জন্য আলাদা বিশেষ মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সীমানা বাড়ানোর বিষয়টিও যাচাই করা হচ্ছে।১৭ মিনিট আগে