সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় শ্রীপুরের ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

রাজধানীর তুরাগ থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলার তদন্তে মো. রিত্তিক হাসান (২১) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, রিত্তিক নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের শ্রীপুর উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক।
আজ মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে তুরাগ থানা-পুলিশের একটি দল ধউর বেড়িবাঁধসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে উত্তরা ইউনিভার্সিটির সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
তুরাগ থানা-পুলিশ জানায়, থানায় দায়ের করা ওই মামলায় এজাহারনামীয় আসামিদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সমর্থক কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বিরুদ্ধে তুরাগের ১৫ নম্বর সেক্টরের ৩ নম্বর ব্রিজে সমবেত হয়ে সরকারবিরোধী স্লোগান, ঝটিকা মিছিল এবং নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনার অভিযোগ আনা হয়।
মামলাটি তদন্তকালে এজাহারভুক্ত আসামিদের পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্তে কাজ শুরু করে পুলিশ। তদন্তে পাওয়া তথ্য, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে রিত্তিক হাসানের সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ। পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তুরাগ এলাকায় তাঁর অবস্থান শনাক্ত করা হয়।
গ্রেপ্তার রিত্তিককে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় আদালতে সোপর্দ করার কার্যক্রম চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
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