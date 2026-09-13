Ajker Patrika
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মেহেরপুর

মুজিবনগরে ট্রাকচাপায় মাদ্রাসাছাত্র নিহত

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
মুজিবনগরে ট্রাকচাপায় মাদ্রাসাছাত্র নিহত
প্রতীকী ছবি

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ট্রাকচাপায় নাবিল হোসেন (১০) নামের এক মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার মানিকনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নাবিল হোসেন উপজেলার মানিকনগর গ্রামের কামরুজ্জামানের ছেলে। সে মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরে খাবার খাওয়ার জন্য মাদ্রাসা থেকে বাড়িতে যায় নাবিল। খাবার খেয়ে সাইকেল নিয়ে মাদ্রাসার উদ্দেশে রওনা হয়। এ সময় মুজিবনগর-মেহেরপুর সড়কের আহমদ হুজুরের বাড়ির নিকট পৌঁছালে একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা লাগে সাইকেলটির। এতে নাবিল সড়কে ছিটকে পড়ে। এ সময় পাশ দিয়ে যাওয়া একটি ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসেন বলেন, নাবিল হোসেন সাইকেলে যাচ্ছিল। এ সময় একটি ট্রাক তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে সে মারা যায়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখান থেকে ট্রাক ও মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়েছে। ট্রাকচালককে আটকের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

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