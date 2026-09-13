মুজিবনগরে ট্রাকচাপায় মাদ্রাসাছাত্র নিহত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ট্রাকচাপায় নাবিল হোসেন (১০) নামের এক মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার মানিকনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নাবিল হোসেন উপজেলার মানিকনগর গ্রামের কামরুজ্জামানের ছেলে। সে মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী।
স্থানীয়রা জানান, দুপুরে খাবার খাওয়ার জন্য মাদ্রাসা থেকে বাড়িতে যায় নাবিল। খাবার খেয়ে সাইকেল নিয়ে মাদ্রাসার উদ্দেশে রওনা হয়। এ সময় মুজিবনগর-মেহেরপুর সড়কের আহমদ হুজুরের বাড়ির নিকট পৌঁছালে একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা লাগে সাইকেলটির। এতে নাবিল সড়কে ছিটকে পড়ে। এ সময় পাশ দিয়ে যাওয়া একটি ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসেন বলেন, নাবিল হোসেন সাইকেলে যাচ্ছিল। এ সময় একটি ট্রাক তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে সে মারা যায়।
মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখান থেকে ট্রাক ও মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়েছে। ট্রাকচালককে আটকের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
চাঁদপুরের কচুয়ায় তুলপাই দারাশাহী উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে নারী শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানি ও মানসিক নিপীড়নের অভিযোগে শ্রেণি বর্জন ও বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিরপেক্ষ তদন্তের পর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন।১৩ মিনিট আগে
তিন মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ, বন্ধ কারখানা চালু এবং শ্রমিক ও নেতাদের বিরুদ্ধে করা অভিযোগ প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকার আশুলিয়ায় ‘ক্লথিং কার্নিভালস লিমিটেড’ নামের একটি পোশাক কারখানার সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন শ্রমিক ও কর্মচারীরা।২১ মিনিট আগে
বরগুনার আমতলীর ছোট নীলগঞ্জে তিন একর জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত ১৭ জনকে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছয়জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।২৫ মিনিট আগে
পিরোজপুরের নেছারাবাদে প্রতিবন্ধী কার্ড করতে সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে সাড়ে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দালালের বিরুদ্ধে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ইউনিয়ন সমাজকর্মী রেহানা বেগম। উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা বলেছেন, কার্ড পেতে কোনো টাকা লাগে না।৪৪ মিনিট আগে