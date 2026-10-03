লাঠির ঝনঝনানিতে মুখর তেওতা জমিদারবাড়ি, দর্শনার্থীদের ঢল

গ্রামবাংলার হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলায় মুখর হয়ে উঠেছিল মানিকগঞ্জের শিবালয়ের তেওতা জমিদারবাড়ি। শুক্রবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তেওতা গ্রামবাসীর আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ খেলাকে ঘিরে জমিদারবাড়ি প্রাঙ্গণে নামে দর্শনার্থীদের ঢল।
পাবনা থেকে আসা ৩০ সদস্যের লাঠিয়াল দল প্রদর্শন করে নানা কসরত ও লাঠিখেলার কৌশল। শুরুতে ছন্দময় শারীরিক কসরতের পর কাঁসা-বাদ্যের তালে তা রূপ নেয় জমজমাট লাঠির লড়াইয়ে। খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যে মুগ্ধ দর্শকেরা করতালি দিয়ে তাঁদের উৎসাহ দেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মানিকগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য এস এ জিন্নাহ কবীর। উদ্বোধন করেন তাঁর সহধর্মিণী সায়লা কবীর। সভাপতিত্ব করেন শিবালয়ের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এস এম বাবুল হোসেন বাবু।
এস এ জিন্নাহ কবীর বলেন, লাঠিখেলা গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তরুণদের মাদক থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী এ খেলা ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস দেন অতিথিরা।
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