Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে জমির দখল নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ১

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে জমির দখল নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ১
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে জমির দখল নেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে মকবুল হোসেন (৫০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।

আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার ভাংনামারী ইউনিয়নের চরভাবখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান জমি নিয়ে বিরোধে সংঘর্ষ ও নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত মকবুল হোসেন একই ইউনিয়নের খোদাবক্সপুর গ্রামের কছুমুদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চরভাবখালী গ্রামে আব্দুর রাশিদের দখলে থাকা দেড় একর জমি নিয়ে মকবুল হোসেনের বিরোধ চলে আসছিল। শনিবার দুপুরে মকবুল হোসেন লোকজন নিয়ে ওই জমিতে হালচাষ করে দখল নেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় আব্দুর রাশিদ লোকজন নিয়ে বাধা দিলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

একপর্যায়ে আব্দুর রাশিদের লোকজন মকবুল হোসেনসহ চারজনকে পিটিয়ে আহত করে। গুরুতর আহত মকবুলকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত অপর তিনজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ওসি হাবিবুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং নিহতের মরদেহ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাসংঘর্ষনিহতগৌরীপুরময়মনসিংহ বিভাগ
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