Ajker Patrika
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গাজীপুর

গাজীপুরে গার্মেন্টসে আগুন, ছাদে আটকা পড়েছেন ৭০ জন শ্রমিক

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ২১
গাজীপুরে গার্মেন্টসে আগুন, ছাদে আটকা পড়েছেন ৭০ জন শ্রমিক
গাজীপুরে গার্মেন্টসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুর মহানগরীর ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের ডেগেরচালা ফকির মার্কেট এলাকায় একটি গার্মেন্টসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ওই কারখানার ৭ তলা ভবনের ছাদে প্রায় ৭০ জন আটকা পড়ে আছেন। ফায়ার সার্ভিসের ৮টি ইউনিটের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। আটকা পড়াদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

আজ শনিবার বেলা পৌনে ৩টার দিকে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়।

চান্দনা চৌরাস্তা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার হিরন মিয়া জানান, ডেগেরচালা ফকির মার্কেট এলাকায় মেট্রিক্স গার্মেন্টসের ৭ তলা ভবনের ৩ তলা ও ৪ তলায় আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৮টি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। এ ঘটনায় ওই কারখানার প্রায় ৭০ জন শ্রমিক কারখানার ছাদে আটকা পড়েন। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা করছেন। তাৎক্ষণিকভাবে আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

বিষয়:

গাজীপুরআগুনঢাকা বিভাগমার্কেটফায়ার সার্ভিস
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