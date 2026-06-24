সাংবাদিকদের ‘আ.লীগের প্রেতাত্মা’ বলায় দৌলতপুর যুবদল নেতা আব্দুস সালামকে শোকজ

মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে সাংবাদিকদের ‘আওয়ামী লীগের প্রেতাত্মা’ বলে মন্তব্য করা উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব আব্দুস সালামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি। আজ বুধবার দেওয়া ওই নোটিশে তাঁকে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন এমপির সামনে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।
যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (দপ্তরের দায়িত্বে) মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়া স্বাক্ষরিত নোটিশে বলা হয়, উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিবের দায়িত্বে থেকে গণমাধ্যমকর্মীদের সম্পর্কে বিরূপ ও আপত্তিকর মন্তব্য করে তিনি সংগঠনের শৃঙ্খলা পরিপন্থী আচরণ করেছেন।
নোটিশে আরও বলা হয়, এ ঘটনায় কেন তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে হবে।
উল্লেখ্য, গতকাল মঙ্গলবার একটি প্রতিবাদ মিছিল শেষে আব্দুস সালাম সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, ‘সাংবাদিকেরা আওয়ামী লীগের প্রেতাত্মা’ এবং দৌলতপুরে রিপোর্টিং উপজেলা বিএনপির মাধ্যমে করতে হবে। ওই বক্তব্য প্রকাশের পর স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন মহল থেকেও এর নিন্দা জানানো হয়।
এ বিষয়ে দৈনিক আজকের পত্রিকায় ‘সাংবাদিকেরা আওয়ামী লীগের প্রেতাত্মা’ শিরোনামে একটি অনলাইন সংবাদ প্রকাশিত হয়। এরপরই নড়েচড়ে বসে জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি।
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