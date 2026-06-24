Ajker Patrika
মাদারীপুর

মাদারীপুরে কিশোরীকে অপহরণের পর ধর্ষণ, যুবকের ১৪ বছরের কারাদণ্ড

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ২৪ জুন ২০২৬, ২০: ৫০
মাদারীপুরে কিশোরীকে অপহরণের পর ধর্ষণ, যুবকের ১৪ বছরের কারাদণ্ড
প্রতীকী ছবি

মাদারীপুরের রাজৈরে ১৫ বছরের এক কিশোরীকে অপহরণের পর ধর্ষণ মামলায় নাফিজ মোল্লা নামের এক যুবককে ১৪ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

আজ বুধবার (২৪ জুন) দুপুরে মাদারীপুর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক আ স ম শহীদুল্লাহ কায়সার এই রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত নাফিজ মোল্লা (২৫) রাজৈর উপজেলার পূর্বকান্দি শাখারপাড় গ্রামের মতিয়ার মোল্লার ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) শরীফ মো. সাইফুল কবীর।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২১ মার্চ ভোরে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ওই কিশোরী (১৫) প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার সময় তাঁকে অপহরণ করেন নাফিজ ও তাঁর সহযোগীরা। পরে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করেন নাফিজ। অভিযোগ পেয়ে অভিযান চালিয়ে ওই কিশোরীকে উদ্ধার ও প্রধান আসামি নাফিজকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পরে ভুক্তভোগী কিশোরীর মা বাদী হয়ে রাজৈর থানায় একটি অপহরণ ও ধর্ষণ মামলা করেন। চার্জশিট দেওয়ার পর তিন বছরের মাথায় আসামি নাফিজকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেন এবং রায় ঘোষণা করে তাঁকে জেলহাজতে পাঠিয়েছেন আদালত।

মাদারীপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) শরীফ মো. সাইফুল কবীর বলেন, ‘এই রায়ে মামলার বাদী ন্যায়বিচার পেয়েছেন। তাঁরা এ রায়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন। আমরা রাষ্ট্রপক্ষও সন্তুষ্ট হয়েছি।’

বিষয়:

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