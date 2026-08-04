বিএসটিআইয়ের লোগো জালিয়াতি ও ‘মিল্ক ভিটা’র নাম অনুকরণ: সাটুরিয়ার আইসক্রিম কারখানাকে জরিমানা

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়াই আইসক্রিমের মোড়কে বিএসটিআইয়ের লোগো ব্যবহার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত দুগ্ধ ব্র্যান্ড মিল্ক ভিটার নাম অনুকরণ করে ‘মিল্ক মিঠা’ নামে আইসক্রিম বাজারজাত করার অভিযোগে একটি কারখানার মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার হাসপাতাল রোড এলাকার মিল্ক মিঠা আইসক্রিম কারখানায় অভিযান চালিয়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে এ জরিমানা করা হয়। কারখানাটির মালিক সিরাজুল ইসলাম।
অভিযান পরিচালনা করেন অধিদপ্তরের মানিকগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আসাদুজ্জামান রুমেল।
আসাদুজ্জামান রুমেল জানান, কারখানাটি বিএসটিআইয়ের অনুমোদন ছাড়াই পণ্যের মোড়কে বিএসটিআইয়ের লোগো ব্যবহার করছিল। পাশাপাশি ভোক্তাদের বিভ্রান্ত করতে মিল্ক ভিটার নামের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে ‘মিল্ক মিঠা’ নামে আইসক্রিম বাজারজাত করা হচ্ছিল।
আসাদুজ্জামান রুমেল আরও জানান, এসব অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় কারখানাটিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় বিপুল পরিমাণ আইসক্রিমের মোড়ক ধ্বংস করা হয়। এক মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুমোদন না নিলে কারখানাটি সিলগালা করা হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
অভিযানে নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রৌশন আরা বেগম উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া মানিকগঞ্জ আনসার ব্যাটালিয়নের সদস্যরা সহযোগিতা করেন।
বাগেরহাটের চিতলমারীতে শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবক সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২ টা শেখ মোহাম্মদ ইসহাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ অভিভাবক সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাদিজা আক্তার।৩ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈলে একটি বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নারী-শিশুসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় উপজেলার সহোদর, দোশিয়া ও বুড়িপুকুর গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক জানিয়েছেন, প্রাণীটি হায়না জাতীয় কোনো বন্যপ্রাণী বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।৯ মিনিট আগে
২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের স্মৃতি ও চেতনাকে স্মরণ করে নেত্রকোনায় বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ‘গানে গানে জুলাই’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুরের মূর্ছনায় জুলাই বিপ্লবের বীরত্বগাথা ও দেশপ্রেমের গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই আয়োজন সম্পন্ন হয়।১৯ মিনিট আগে
নওগাঁর বদলগাছীতে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক শফিউল হাসান দিপুর (৫০) বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তিনি জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলা জামায়াতের আমির এবং কোলা ইউনিয়নের কাজি।২৪ মিনিট আগে