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গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৪১ নেতা-কর্মীর পদত্যাগ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৪১ নেতা-কর্মীর পদত্যাগ
ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগকারী নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়ন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৪১ নেতা-কর্মী পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। গতকাল সোমবার রাতে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মফিজুর রহমান ফরিদ মুন্সী বলেন, ‘ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আমার সঙ্গে থাকা নেতা-কর্মীরা আওয়ামী লীগের সব সাংগঠনিক দায়িত্ব ও রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা আর আওয়ামী লীগের কোনো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবেন না। এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।’

এ সময় উপস্থিত অন্য নেতারাও আওয়ামী লীগের সব সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে নিজেদের প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।

পদত্যাগকারীরা হলেন–মফিজুর রহমান ফরিদ মুন্সী, সাইদুল ইসলাম সাবু, আবু জারা কাজী, কামরুল মুন্সী, রক্তন, মানিক মুন্সী, সজীব মুন্সী, মোজাফ্ফর হোসেন, আসাদুজ্জামান মন্টু, রফিক শেখ, শাহাবুদ্দিন শেখ, আবুবকর মুন্সী, শেখ আজগর, বাদল শেখ, রিপন শেখ, হান্নান কাজী, আব্দুল হাই শেখ, জিন্নাত শেখ, আনিস শেখ, জাকের আলী, তৈয়বুর, শহীদ শেখ, আশরাফ আলী, রুহুল আমিন, টিটুল মুন্সী, সোলেমান ফকির, ফিরোজ ফকির, লাইকোজ্জামান জামান, আলাল মুন্সী, বাবুল হোসেন, মনির মুন্সী, ওহিদুজ্জামান, ফরিদ শেখ, ওহিদ গাজী, লঞ্জুর অস্কার, আবুল হাসান ঝন্টু মুন্সী, আমিনুল ইসলাম, রুকু মিয়া, সাকায়েত লস্কর এবং খায়ের মোল্লা।

এদিকে আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক এলাকায় নেতা-কর্মীদের একযোগে পদত্যাগের বিষয়টি স্থানীয় রাজনীতিতে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। পদত্যাগকারীরা নতুন কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদান বা ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি।

বিষয়:

গোপালগঞ্জঢাকা বিভাগপদত্যাগমুকসুদপুরকর্মীআওয়ামী লীগ
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