Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

সিঙ্গাইরে আকস্মিক হল পরিদর্শনে শিক্ষামন্ত্রী

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
আজ দুপুরে সিঙ্গাইর উপজেলার জয়মণ্টপ উচ্চবিদ্যালয় ও শাহরাইল উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে উপস্থিত হন শিক্ষামন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলায় আকস্মিক পরিদর্শনে এসে এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র ঘুরে দেখেছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন।

আজ মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) দুপুরে মন্ত্রী হঠাৎ সিঙ্গাইর উপজেলার জয়মণ্টপ উচ্চবিদ্যালয় ও শাহরাইল উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে চলমান এসএসসি পরীক্ষা পরিদর্শন করেন। তাঁর এ আকস্মিক উপস্থিতিতে কেন্দ্র সংশ্লিষ্টদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলেও দ্রুতই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা কক্ষ ঘুরে দেখেন এবং পরীক্ষার সার্বিক পরিবেশ, শৃঙ্খলা ও নকলমুক্ত অবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে খোঁজখবর নেন। এ সময় তিনি কেন্দ্রসচিব, শিক্ষক ও দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করতে এ ধরনের আকস্মিক পরিদর্শন অব্যাহত থাকবে।’ তিনি দায়িত্বে অবহেলা না করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুন্নাহার পপি, থানার ওসি মো. মাজহারুল ইসলামসহ প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

মানিকগঞ্জসিঙ্গাইরপরীক্ষাএসএসসি পরীক্ষাশিক্ষামন্ত্রী
