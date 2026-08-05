Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 
হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার
সেলিনা আক্তার। ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জের হরিরামপুরে রিকশাচালক ইদ্রিস আলী হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সেলিনা আক্তারকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার মধ্যরাতে সাভারের হেমায়েতপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ বুধবার তাঁকে মানিকগঞ্জ আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

হরিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ আফজাল হোসেন জানান, ২০১৬ সালে মানিকগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালত ইদ্রিস আলী হত্যা মামলায় সেলিনা আক্তার ও নজরুল ইসলামকে মৃত্যুদণ্ড দেন। রায়ের পর থেকেই দুজন আত্মগোপনে ছিলেন।

পুলিশ জানায়, সেলিনা দীর্ঘদিন ছদ্মবেশে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এবং বিদেশে আত্মগোপনে ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে একই মামলার অপর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি নজরুল ইসলামকে ২০২২ সালের ৩০ জুলাই সাভার থেকে গ্রেপ্তার করেছিল র‍্যাব।

বিষয়:

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