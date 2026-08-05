চাঁদপুরে বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত

চাঁদপুরে যাত্রীবাহী বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নুরুল আমিন (৪৯) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অটোরিকশার চালকসহ আরও তিন যাত্রী আহত হওয়ার খবর দিয়েছে পুলিশ।
আজ বুধবার বিকেলে সদর উপজেলার আলিকার দোকান-সংলগ্ন বাবুরহাট-পেন্নাই সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
নিহত নুরুল আমিনের বাড়ি কুমিল্লার লাঙ্গলকোট উপজেলায়। আহত ব্যক্তিরা হলেন চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার বাইশপুর গ্রামের শাহ আলম (৫০) ও মো. কবির (৪০) এবং একই উপজেলার কাজিরগাঁও গ্রামের অটোরিকশাচালক রায়হান (৩০)।
স্থানীয় বাসিন্দা ও আহত ব্যক্তিরা জানান, বাবুরহাট-পেন্নাই সড়কে জৈনপুর পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই নুরুল আমিনের মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে অটোরিকশাচালক রায়হানকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা আসিবুল আহসান বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই নুরুল আমিনের মৃত্যু হয়। আহত চালক রায়হানকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। আহত অন্যরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কোনো রকম রোড পারমিট ছাড়াই জৈনপুর পরিবহনের বাস সড়কে চলাচল করে। এই পরিবহনের বাস অনেক ঝুঁকি নিয়ে দ্রুতগতিতে চলাচল করে এবং একাধিকবার দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। প্রশাসন এই পরিবহনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় না।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়েজ আহমেদ বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তির মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। তাঁর পরিবারের সদস্যরা এখনো আসেননি। আহত ব্যক্তিরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলা যুবদলের এক নেতার বাড়িতে পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে কাপাসিয়া উপজেলা সদর ইউনিয়নের সূর্যনারায়ণপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ওই যুবদল নেতার নাম ফরিদুল আলম ভুলু। তিনি কাপাসিয়া উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক।৭ মিনিট আগে
জয়পুরহাট সদরে ডাকাতির প্রস্তুতির সময় দেশীয় অস্ত্র ও বিভিন্ন সরঞ্জামসহ আন্তজেলা ডাকাত দলের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার চকশ্যাম এলাকার রায়হান হোসেন, পূর্ব ধানমন্ডি এলাকার সাইদুল ইসলাম ও গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার মথরপাড়া এলাকার১৪ মিনিট আগে
আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারাজ ডালিয়া পয়েন্টে পানিপ্রবাহ রেকর্ড করা হয় ৫২ দশমিক ১৩ মিটার; যা বিপৎসীমার (স্বাভাবিক ৫২ দশমিক ১৫ মিটার) ২ সেন্টিমিটার নিচে। এর আগে সকাল ৬টা ও ৯টায় পানি বিপৎসীমার ১৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।১৭ মিনিট আগে
বাগেরহাটের কচুয়ায় একই পরিবারের তিনজনের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে চান্দেরকোলা এলাকায় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় নিহত মনিরা বেগম ও তাঁর ছেলে আহাদ হাওলাদারকে। অন্যদিকে মনিরা বেগমের মা রাশিদা বেগমের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয় বাগেরহাট সদর...২৩ মিনিট আগে