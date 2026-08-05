Ajker Patrika
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চাঁদপুর

চাঁদপুরে বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত
চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতাল। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরে যাত্রীবাহী বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নুরুল আমিন (৪৯) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অটোরিকশার চালকসহ আরও তিন যাত্রী আহত হওয়ার খবর দিয়েছে পুলিশ।

আজ বুধবার বিকেলে সদর উপজেলার আলিকার দোকান-সংলগ্ন বাবুরহাট-পেন্নাই সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত নুরুল আমিনের বাড়ি কুমিল্লার লাঙ্গলকোট উপজেলায়। আহত ব্যক্তিরা হলেন চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার বাইশপুর গ্রামের শাহ আলম (৫০) ও মো. কবির (৪০) এবং একই উপজেলার কাজিরগাঁও গ্রামের অটোরিকশাচালক রায়হান (৩০)।

স্থানীয় বাসিন্দা ও আহত ব্যক্তিরা জানান, বাবুরহাট-পেন্নাই সড়কে জৈনপুর পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই নুরুল আমিনের মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে অটোরিকশাচালক রায়হানকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা আসিবুল আহসান বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই নুরুল আমিনের মৃত্যু হয়। আহত চালক রায়হানকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। আহত অন্যরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কোনো রকম রোড পারমিট ছাড়াই জৈনপুর পরিবহনের বাস সড়কে চলাচল করে। এই পরিবহনের বাস অনেক ঝুঁকি নিয়ে দ্রুতগতিতে চলাচল করে এবং একাধিকবার দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। প্রশাসন এই পরিবহনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় না।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়েজ আহমেদ বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তির মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। তাঁর পরিবারের সদস্যরা এখনো আসেননি। আহত ব্যক্তিরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিষয়:

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