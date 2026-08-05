Ajker Patrika
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বরিশাল

গণ-অভ্যুত্থান কেবল কয়েকজন তরুণের আন্দোলন ছিল না: তথ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
গণ-অভ্যুত্থান কেবল কয়েকজন তরুণের আন্দোলন ছিল না: তথ্যমন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। ছবি: সংগৃহীত

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে, গণ-অভ্যুত্থান কেবল কয়েকজন সাহসী তরুণের আন্দোলন ছিল না। এটি ছিল সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধ।

আজ বুধবার বরিশাল শিল্পকলা একাডেমিতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, গণ-অভ্যুত্থান ছিল দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এই আন্দোলনের শক্তি ছিল জনগণের ঐক্য, সাহস এবং গণতন্ত্রের প্রতি অটল বিশ্বাস।

মন্ত্রী বলেন, বৈষম্যহীন, জবাবদিহিমূলক ও মানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দুই বছর পেরিয়েছে। দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় এই ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি ও চেতনা স্মরণ করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, ক্ষমতায় থাকাকালীন শাসকগোষ্ঠী নানা ধরনের লোভ-লালসা, পদ-পদবির প্রলোভন এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছিল। অনেককে বলা হয়েছিল, ‘আমাদের সঙ্গে আসুন, আপনাকে মন্ত্রী বানানো হবে।’ কিন্তু দেশের সচেতন মানুষ সেই প্রলোভনে পা দেয়নি। তারা ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখেছে এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অটল থেকেছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার খলিল আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডিআইজি ড. মো. সাইফুল্লাহ বিন আনোয়ার, জেলা প্রশাসক মো. মামুন খন্দকার, পুলিশ সুপার এ জেড এম মোস্তাফিজুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবায়দুল হক চাঁন, মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান খান ফারুক, সদস্যসচিব জিয়া উদ্দিন সিকদারসহ জুলাই যোদ্ধা শহীদ পরিবারের সদস্যরা।

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