মানিকগঞ্জে পরিবেশবান্ধব চুলা ও হাজল মেলা

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জে ব্যতিক্রমী নানা আয়োজনে কৃষক-কৃষাণীদের নিয়ে পরিবেশবান্ধব চুলা ও হাজল মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সদর উপজেলার পুটাইল ইউনিয়নের মান্তা মধ্যপাড়া গ্রামে দিনব্যাপী দুই শতাধিক কৃষক-কৃষাণী ও মান্তা নারী সংগঠনের আয়োজনে এবং বেসরকারি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান বারসিকের সহযোগিতায় এ মেলার আয়োজন করা হয়।
মেলায় স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা মাটি দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ধরনের চুলা প্রদর্শন করেন ৩৫ জন কৃষাণী। এর মধ্যে ছিল ছাবনা চুলা, পদ্ম চুলা, তিন তালা চুলা, তিন ঝিক চুলা, বন্ধু চুলা, ঝিকছাড়া চুলা ও খেলনা চুলা। প্রদর্শনকারীদের মতে, এসব চুলায় ধোঁয়া কম হয়, জ্বালানি সাশ্রয় হয় এবং চোখের ক্ষতি কম হয়।
আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন মান্তা নারী সংগঠনের সভাপতি রেনু বেগম, সহসভাপতি বিউটি আক্তার, বারসিকের সহযোগী কর্মসূচি কর্মকর্তা সুবীর কুমার সরকার, সহযোগী গবেষণা কর্মকর্তা শ্যাময়েল হাসদা ও আলপনা রানী সরকার।
বক্তারা বলেন, পরিবেশবান্ধব চুলা গ্রামীণ জীবনে জ্বালানি সাশ্রয়, ধোঁয়া ও কালি কমানো এবং পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
আলোচনা শেষে হাতে-কলমে হাজল তৈরির (ডিম ফোটানোর জন্য দেশি মুরগির তা দেওয়ার একটি বিশেষ পাত্র, যা সাধারণত এঁটেল মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়) প্রশিক্ষণ দেন আদর্শ কৃষাণী রেনু বেগম। তিনি জানান, হাজল ব্যবহারের মাধ্যমে শতভাগ ডিম ফুটানো সম্ভব হয় এবং খাবারের জন্য মুরগিকে বাইরে যেতে হয় না। গ্রামের আরও কৃষাণী হাজল তৈরির উদ্যোগ নেবেন বলেও অনুষ্ঠানে উল্লেখ করা হয়।
