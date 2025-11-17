স্কুলবাসে আগুন দিয়ে চালক হত্যা, ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

ঘিওর, (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় স্কুলবাসে অগ্নিসংযোগ ও বাসচালক হত্যার মামলায় আরুয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মোনায়েম মুস্তাকিম রহমান খান অনিককে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পুলিশ।
আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর আদাবর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ডিবির একটি দল তাঁকে আটক করে।
জেলা ডিবির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জেলা গোয়েন্দা শাখা (পূর্ব) ও শিবালয় থানার যৌথ অভিযানে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে অনিককে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ঘোনাপাড়া এলাকার মৃত সাইফুর রহমান খান সুলতানের ছেলে।
শিবালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আমান উল্লাহ জানান, স্কুলবাসে অগ্নিসংযোগ ও বাসচালক হত্যার ঘটনায় মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে অনিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এর আগে আজ সকাল সাড়ে ৮টার দিকে অগ্নিদগ্ধ বাসচালক পারভেজ খান (৪৫) জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পারভেজ মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বাড়াইভিকরা গ্রামের বাসিন্দা এবং দি হলি চাইল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিবহনচালক ছিলেন।
গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফলসাটিয়া বাসস্ট্যান্ডে পার্কিং করা স্কুলবাসে দুর্বৃত্তরা আগুন দিলে ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা পারভেজ দগ্ধ হন। পরে তাঁকে ঢাকায় বার্ন ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়।
এ ঘটনায় স্কুলের অধ্যক্ষ বাদী হয়ে মামলা করেছেন। চালকের মৃত্যু হওয়ায় মামলায় হত্যার ধারা যুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
চোখের চিকিৎসা করানোর জন্য বড় বোনকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন ছোট ভাই। কিন্তু চিকিৎসক দেখিয়ে তাঁদের আর বাড়িতে ফেরা হলো না। ইঞ্জিনচালিত তিন চাকার যানের (নছিমন হিসেবে পরিচিত) সঙ্গে অটোরিকশার ধাক্কায় এই সহোদরের মৃত্যু হয়।
আজ সোমবার বিকেলে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রুহিয়া থানার চাঁদপুর ক্যাম্প গোরস্তান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার দেবীপুর ইউনিয়নের খরমকাঠি গ্রামের পজির উদ্দিনের ছেলে মো. রফিকুল ইসলাম বিশু (৪৮) এবং তাঁর বড় বোন মোছা. দুখুনি (৫০)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকালে রফিকুল ইসলাম তাঁর বোন দুখুনিকে চোখের চিকিৎসা করানোর জন্য ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসা শেষে তাঁরা একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় করে বাড়ি ফিরছিলেন।
বেলা আড়াইটার দিকে চাঁদপুর ক্যাম্প গোরস্তান এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি নছিমনের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে ঘটনাস্থলেই দুখুনি মারা যান।
গুরুতর আহত রফিকুল ইসলামকে উদ্ধার করে স্থানীয় লোকজন ঠাকুরগাঁও সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানান, তিনি হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা গেছেন। এ ঘটনায় অটোরিকশার চালক মুকুল ইসলামকে (৩০) গুরুতর আহত অবস্থায় একই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
সদর উপজেলার রুহিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম নাজমুল কাদের আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত নছিমনটি জব্দ করেছে। তবে চালক পলাতক রয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে গত ছয় দিনে ছয়জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী মারা গেছে। এ নিয়ে চলতি বছরে হাসপাতালে আজ সোমবার পর্যন্ত ১৯ জন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া রোগীদের মধ্যে ১৮ জন গত আড়াই মাসে মারা গেছেন। তাঁদের বয়স ৫০ থেকে ৬০ বছর।
এদিকে এত রোগীর মৃত্যুর কারণে অন্যান্য রোগী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মাঝে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। চিকিৎসকেরা বলছেন, যেসব রোগী মারা গেছে, তাদের অধিকাংশকেই একদম শেষ মুহূর্তে এনে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। যখন চিকিৎসকদের হাতে যথাযথ চিকিৎসাসেবা দেওয়ার সুযোগ ছিল না। এ জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে।
মমেক হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আজ পর্যন্ত ৬১ জন রোগী ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছে। ২৪ শয্যার ওয়ার্ডে অধিকাংশ রোগীই শয্যা না পেয়ে মেঝেতে চিকিৎসা নিচ্ছে। আক্রান্ত ৪১ জন পুরুষের মধ্যে একজন নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউ) রয়েছেন। এ ছাড়া ১৬ জন নারী ও ৯টি শিশু ভর্তি রয়েছে। রোগীদের মধ্যে ৪১ জন সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হয়েছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এ বছর এখন পর্যন্ত ২ হাজার ২৩০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেলে ভর্তি হয়।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মারা যাওয়া রোগীদের অধিকাংশই ডেঙ্গু শক সিনড্রোম সমস্যায় মারা গেছে। এ ছাড়া অনেক রোগীর হৃদ্রোগ, ফুসফুসজনিত ও উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা ছিল।
মমেক হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডের মুখপাত্র ফয়সাল রাহাত আজকের পত্রিকা বলেন, যেসব রোগীরা মারা গেছে, তাদের অধিকাংশই একদম শেষ মুহূর্তে এসে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। চিকিৎসকেরা তাদের সাধ্যমতো চিকিৎসাসেবা দেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই।
খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা নগরীর লবণচরায় তিন খুনের ঘটনায় থানা-পুলিশের পাশাপাশি সিআইডি, গোয়েন্দা পুলিশ, র্যাব ও পিবিআই ছায়া তদন্ত শুরু করেছে। আজ সোমবার বিকেল পর্যন্ত নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় কোনো মামলা হয়নি। তবে রাতে মামলা দায়েরের কথা রয়েছে।
জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে। মুরগির খামারে থাকা ইট দিয়ে থেঁতলে নাতি, নাতনি ও নানিকে হত্যা করা হয়। হত্যাকারীদের এলাকার একটি সন্ত্রাসীগোষ্ঠী সহযোগিতা করেছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।
এদিকে ময়নাতদন্ত শেষে তিনটি মরদেহ গ্রামের বাড়ি রূপসা উপজেলার বাগমারা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানেই দাফন করা হবে। গতকাল রোববার রাতে নগরীর লবণচরা দরবেশ মোল্লা গলির এক বাড়ির মুরগির খামার থেকে নানি মহিদুন্নেছা (৫৫), নাতি মুস্তাকিম (৮) ও নাতনি ফাতিহার (৬) ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
আজ সরেজমিনে দেখা যায়, দরবেশ মোল্লা গলির সরু পথটিতে একটি বাড়িকে ঘিরে কিছু উৎসুক মানুষের ভিড়। সেখানে ওই মানুষগুলো জানার চেষ্টা করছেন—কীভাবে গতকাল ট্রিপল মার্ডার সংঘটিত হয়েছে। প্রতিবেশীরা হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য দিতে পারেননি।
ওই বাড়ির বিপরীতে অন্য এক বাড়ির শাহীনার বেগমের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, রুবি আক্তার দম্পতির দুজনই চাকরিজীবী। তাঁরা সকালে কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। রুবি আক্তার বাগেরহাট জেলার রামপার উপজেলার ভূমি অফিসে কর্মরত আছেন। তাঁর স্বামী সেফার আহমেদ খুলনা চেম্বার অব কমার্স বিল্ডিংয়ে কর্মরত।
তাঁদের নাবালক দুই ছেলেমেয়ে স্থানীয় একটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। দুপুরে সেফার আহমেদ দুই বাচ্চাকে মাদ্রাসা থেকে বাড়িতে দিয়ে চলে যান। এশার আজানের পর রুবি আক্তার কর্মস্থল থেকে ফিরে বাড়ির গেটে একাধিকবার তাঁর মাকে ডাকতে থাকেন। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি পেছন থেকে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে সবকিছু এলোমেলো দেখতে পেয়ে চিৎকার করেন। প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে তিনি সবকিছু বুঝতে পারেন।
শাহীনার বেগম আরও জানান, জমিটি এই দম্পতি জনৈক মুনসুর সাহেবের কাছ থেকে চার বছর আগে কেনেন। এরপর তাঁরা সেখানে একতলা বাড়ি নির্মাণ করেন। বাড়ির একটি রুমে দেশি মুরগি পালতেন রুবি আক্তার। সেই কক্ষে তিনি কখনো তালা দিতেন না। রুবি আক্তার ওই ঘরের মধ্যে মাসহ দুই সন্তানের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে মূর্ছা যান। দুপুর পর্যন্ত তারা তিনজন সুস্থ ছিল। ট্রিপল হত্যাকাণ্ডটি প্রতিবেশীরা স্বপ্নে দেখার মতো মনে করছেন। কারণ, এ রকম হত্যাকাণ্ড তাঁদের গলিতে ঘটেনি।
এলাকার কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রুবি দম্পতি কাজের সুবাদে কারও সঙ্গে তেমন একটা চলাফেরা করতেন না। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বাইরে থেকে তালা মেরে যেতেন। বাড়ির চারপাশে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ওই দেয়াল লোহা দিয়ে সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এ রকমের হত্যাকাণ্ড এলাকার মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে।
তবে স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, ‘বাড়ির পেছনে একটি রাস্তা রয়েছে, ওই রাস্তা দিয়ে লোহার ওপর চটের বস্তা দিয়ে হত্যাকারীরা প্রবেশ করে প্রথমে নানি মহিদুন্নেছাকে ইট দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে, পরে ওই দুই শিশু হত্যাকারীদের চিনে ফেলায় তাদেরও দুনিয়া থেকে চিরবিদায় করে দেয় খুনিরা। আমরা এ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার চাই। হত্যাকারী যে-ই হোক না কেন, তাদের ফাঁসি চাই।’
মৃত দুই শিশুর চাচা সাব্বির জানান, ময়নাতদন্ত শেষ হলে রূপসা উপজেলার বাগমারা এলাকার আল আকসা জামে মসজিদে জানাজা হবে। পরে তাদের ওই গ্রামে দাফন করা হবে।
হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সাব্বির এ প্রতিবেদককে বলেন, রূপসা উপজেলার পালেরহাট ইউনিয়নে তাঁদের একটি জমি নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে বিরোধ রয়েছে। এ বিরোধকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ডটি ঘটতে পারে।
একই অভিযোগ করেছেন রুবি আক্তার ও সেফার আহমেদ। তাঁদের ধারণা, বিরোধপূর্ণ জমির দলিল লুট করে নিয়ে যাওয়ার জন্য হত্যাকারীরা বাড়িতে এসেছিল। আর বাড়িতে সিসি ক্যামেরা থাকতে পারে—এমন ধারণায় হত্যাকারীরা বাড়ির বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে পুরো বাড়ি অন্ধকার করে দেয়।
এ বিষয়ে লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম বলেন, ‘ট্রিপল হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে থানায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। তবে রাতে মামলা হতে পারে। ঘটনাস্থল থেকে আলামত হিসেবে ইট উদ্ধার করা হয়েছে।
‘ওই ইট দিয়ে নানি মহিদুন্নেছা, নাতি মুস্তাকিম ও নাতনি ফাতিহার মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়। লাশ দাফন শেষে পরিবারের সদস্যরা থানায় মামলা করবেন। এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আমরা তদন্ত করছি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি। তবে তদন্তের স্বার্থে এখন কোনো কিছু বলা যাচ্ছে না।’
ওসি আরও বলেন, ঘটনার পর সিআইডির একটি টিম ঘটনাস্থালে গিয়ে আলামত সংগ্রহ করে। এ ছাড়া দুপুরে ডিবি, র্যাব-৬, সিআইডিসহ পুলিশের একাধিক সংস্থা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পুলিশের পাশাপাশি এসব সংস্থা ছায়া তদন্ত করছে।
কেএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) রোকুনুজ্জামান বলেন, খুনিরা বাচ্চা দুটিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তাদের মুখের ভেতর থেকে গজ পাওয়া গেছে। ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়েছে। লবণচরা থানা-পুলিশের পাশাপাশি ট্রিপল হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে র্যাব, গোয়েন্দা পুলিশ ও প্রশাসনের একাধিক সংস্থা কাজ করছে। রাতের মধ্যে একটা ফলাফল পাওয়া যাবে বলে তিনি আশাবাদী।
সালাউদ্দিন হত্যাকাণ্ড
এর আগে একই দিন সন্ধ্যায় নগরীর সোনাডাঙ্গা করিমনগর এলাকায় স্ত্রীর সামনে সালাউদ্দিন মৃধা (৩৫) নামের এক যুবককে গুলি ও গলা কেটে হত্যার ঘটনায় আজ বিকেল পর্যন্ত মামলা হয়নি। এ ঘটনায় কাউকে আটক করাও হয়নি বলে জানায় পুলিশ।
জানতে চাইলে সোনাডাঙ্গা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবীর হোসেন বলেন, বিকেল পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ থানায় আসেনি। তবে রাতে মামলা হবে।
ওসি আরও বলেন, নিহত সালাউদ্দিন মৃধা দীর্ঘদিন মাদক মামলায় কারাগারে ছিলেন। ১০ দিন আগে কারাগার থেকে বের হওয়ার পর দিনমজুরের কাজ করতেন।
সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচন ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে আয়োজন এবং শীতকালীন ছুটি পেছানোর দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার দুপুরে তাঁরা মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সড়ক ঘুরে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে সমাবেশ করেন।
সমাবেশে শিক্ষার্থীরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৯ শতাংশ শিক্ষার্থী মত দিয়েছেন, ১০ ডিসেম্বরের মধ্যেই শাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি গোষ্ঠীর অ্যাজেন্ডা (কর্মসূচি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শীতকালীন ছুটি পিছিয়ে ১৭ ডিসেম্বর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে; যা নির্বাচনের জন্য অনুকূল নয়।
নির্বাচন এগিয়ে আনার কারণ ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীরা বলেন, ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর সাপ্তাহিক ছুটি, ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের ছুটি। এই পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যাবে। দীর্ঘ বছর পর শাকসু নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি কোনোভাবেই কাম্য নয়।
সমাবেশে বক্তারা আরও বলেন, শীতকালীন ছুটি নিয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আলাদা পরিকল্পনা থাকে। সারা বছর অন্যান্য ছুটিতে অনেকেই টিউশনির কারণে বাড়িতে যেতে পারেন না। তাই এই ছুটি পেছানো শিক্ষার্থীদের প্রতি অন্যায় আচরণ ছাড়া কিছু নয়।
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, শাকসুর সংবিধানে ১৩ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা। কিন্তু একটি পক্ষকে সন্তুষ্ট করতে সংবিধান সংশোধন করে কমিশনকে ১৫ সদস্যে উন্নীত করা হয়েছে। এটি নির্বাচন বানচালের প্রথম ষড়যন্ত্র। পরে দেখা গেল, চারজন কমিশনার পদত্যাগ করেছেন, আবার তাঁদের অন্তর্ভুক্তও করা হয়েছে। নির্বাচনের আগে আবারও তাঁরা পদত্যাগ করবেন না, এ বিশ্বাসের ভিত্তি কোথায়?
শাবি শিক্ষার্থী ফয়সাল হোসাইন বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন একটি নকশা এঁকেছে। সেই নকশায় তারা ১৭ ডিসেম্বর নির্বাচনের দিন ঠিক করেছে। যেদিন কোনো শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে থাকবে না, সেদিন তারা জীবজন্তু দিয়ে ভুতুড়ে নির্বাচন দেবে। এই ভুতুড়ে নির্বাচন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে।’
ফয়সাল হোসাইন আরও বলেন, ‘আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনকে বলে দিতে চাই, আপনারা শাকসুর নির্বাচন দিতে দায়িত্বে আসেননি। আপনারা এসেছেন ভবিষ্যতে যারা ক্ষমতায় আসবে, তাদের চাটুকারিতা করে কীভাবে বড় বড় পদ নেওয়া যায়, সে জন্য। যদি শিক্ষার্থীদের শাকসুর নির্বাচন দিতে দায়িত্বে আসতেন, তাহলে একবার চারজন পদত্যাগের নাটক করতেন না। আরেকবার ১৭ ডিসেম্বর ক্যাম্পাসে নির্বাচনের তারিখ ঠিক করতেন না।’
শাবি শিক্ষার্থী ফয়সাল আরও বলেন, ‘কমিশন বলছে, ভোটার তালিকা প্রস্তুত। অথচ তফসিলে ভোটার তালিকা প্রকাশের জন্য চার দিন সময় রাখা হয়েছে এবং নির্বাচনের আগে ১৫ দিন ফাঁকা রাখা হয়েছে। এসব নাটক কি শিক্ষার্থীরা বোঝেন না? নাটকের পর নাটক করে বলছে, ১০ ডিসেম্বর নির্বাচন নিতে প্রস্তুত নয়। একেক নাটক করে শাকসু নির্বাচন বানচাল করে একটা দলকে খুশি করতে আপনারা যে নীলনকশা করেছেন, এ জন্য শুধু শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীরা নয়, জাতি আপনাদের ঘৃণার সঙ্গে মনে রাখবে। তাই আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।’
এর আগে দীর্ঘ ২৮ বছর পর গতকাল রোববার শাকসু এবং হল সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। শাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ সংবাদ সম্মেলনে তফসিল ঘোষণা করেন।
তফসিল অনুযায়ী, ২০ নভেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২২ নভেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে আপত্তি গ্রহণ করা হবে এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৩ নভেম্বর। ২৪ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে। ২৫ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমাদান কার্যক্রম চলবে। মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ২৬ নভেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। ২৭ নভেম্বর যাচাই-বাছাই শেষে ২৮ নভেম্বর প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ৩০ নভেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে। প্রার্থিতার বিষয়ে আপিল ও নিষ্পত্তি চলবে ১ ডিসেম্বর বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ২ ডিসেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ১৭ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর টানা পাঁচ বছর শাকসুর নিয়মিত কার্যক্রম ও নির্বাচন সম্পন্ন হয়। ১৯৯৭ সালের নির্বাচনের পর কেটে গেছে ২৮ বছর।
