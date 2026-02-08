Ajker Patrika
দিনাজপুর

বিএনপির জনসভা: আবারও ‘ধানমানব’সেজে অপেক্ষা

নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
বিএনপির জনসভা: আবারও ‘ধানমানব’সেজে অপেক্ষা
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করতে ‘ধানমানব’ সেজেছেন খাদেমুল ইসলাম। গতকাল দিনাজপুরের বিরামপুর ডিগ্রি কলেজ মাঠে নির্বাচনী জনসভায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির প্রতি ভালোবাসা আর দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় আবারও ‘ধানমানব’ সেজেছেন মো. খাদেমুল ইসলাম।

গতকাল শনিবার দুপুরে দিনাজপুরের বিরামপুর ডিগ্রি কলেজ মাঠে তারেক রহমানের নির্বাচনী জনসভায় খাদেমুল শরীরে ধান বেঁধে হাজির হন। সভায়অনেকেরই নজর কাড়েন তিনি।

জানা গেছে, ৫০ বছর বয়সী খাদেমুলের বাড়ি দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার পুটিমারা ইউনিয়নের জাঠিহার গ্রামে। তিনি পুটিমারা ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য। গতকাল সকাল থেকে ধানের শীষ দিয়ে বানানো টুপি ও পোশাক পরে স্টেজের পাশে ঘুরে বেড়ান খাদেমুল। তারেক রহমানকে কাছ থেকে একঝলক দেখার অপেক্ষায় অধীর হয়ে আসেন তিনি।

খাদেমুল জানান, গত ২৫ ডিসেম্বর ঢাকার ৩০০ ফুট এলাকায় তারেক রহমানের জনসভায় সারা শরীর ধানের শীষ দিয়ে সাজিয়ে ধানমানব হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেদিন মঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি। তাই এবার বিরামপুরের জনসভায় দলের নেতার কাছাকাছি যেতে ধানমানব সেজেছেন। তবে মঞ্চের কাছাকাছি যেতে পারলেও তারেক রহমানের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয়নি খাদেমুলের।

খাদেমুল ইসলাম বলেন, ‘ধানের শীষের প্রতি ছোটবেলা থেকে ভালোবাসা ছিল। আগের বার তারেক রহমানের কাছে যেতে না পারলেও এবার হয়তো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব।’

পুটিমারা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. আতিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, খাদেমুল একজন বিএনপি ও ধানের শীষ প্রতীকের ভক্ত। বিরামপুরে তিনি তারেক রহমানের জনসভায় ধানমানব সেজে এসেছেন।

বিষয়:

দিনাজপুরবিএনপিছাপা সংস্করণতারেক রহমানরংপুর বিভাগবিরামপুরভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

সম্পর্কিত

‘হ্যাঁ-না ভোটের প্রার্থী কে?’

‘হ্যাঁ-না ভোটের প্রার্থী কে?’

খুলনা বিভাগের ৩৬ আসন: নারী ভোটাররা বদলে দিতে পারেন হিসাব

খুলনা বিভাগের ৩৬ আসন: নারী ভোটাররা বদলে দিতে পারেন হিসাব

বরগুনা-১ ও ২: হাতপাখা ও দাঁড়িপাল্লার চ্যালেঞ্জে ধানের শীষ

বরগুনা-১ ও ২: হাতপাখা ও দাঁড়িপাল্লার চ্যালেঞ্জে ধানের শীষ

বিএনপির জনসভা: আবারও ‘ধানমানব’সেজে অপেক্ষা

বিএনপির জনসভা: আবারও ‘ধানমানব’সেজে অপেক্ষা