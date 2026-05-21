মানিকগঞ্জ

অব্যবস্থাপনার দায়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে: নৌ প্রতিমন্ত্রী

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী মো. রাজিব আহসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী মো. রাজিব আহসান বলেছেন, কোনো প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা বা অব্যবস্থাপনার ঘটনা ঘটলে শুধু নিচের স্তরের কর্মচারীদের দায়ী করে দায় এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ আর থাকবে না। যে প্রতিষ্ঠানে যিনি দায়িত্বে থাকবেন, সেখানে কোনো অনিয়ম বা দুর্ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্মকর্তার বিরুদ্ধেই আগে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ মে) দুপুরে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া লঞ্চঘাট ও ফেরিঘাট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুর্ঘটনা ঘটার পর দায় চাপানোর সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দায়ীদের চিহ্নিত করা হবে। কেউ দায়িত্বে অবহেলা করলে তাঁকে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।

রাজিব আহসান বলেন, জনগণের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে, ঈদযাত্রাকে সামনে রেখে নৌপথে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যানজট নিয়ন্ত্রণ ও যাত্রীসেবা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী জানান, ঈদে ঘরমুখী মানুষের ভোগান্তি কমাতে ঘাট এলাকায় তদারকি বাড়ানো হয়েছে। যাত্রীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিতে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমন্বিতভাবে কাজ করছে।

এ সময় বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল আরিফ আহমেদ মোস্তফাসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

