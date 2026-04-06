মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জে অবৈধ ব্যাটারি কারখানায় অভিযান

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
অবৈধ ব্যাটারি কারখানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের ঘিওরে অবৈধভাবে পরিচালিত একটি ব্যাটারি কারখানায় অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

আজ রোববার (৫ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার হেলিপ্যাড-সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত আল মুমিন ব্যাটারি কারখানায় এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে কারখানাটিকে দেড় লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাশিতা-তুল ইসলাম জানান, আজ দুপুরে হেলিপ্যাড-সংলগ্ন ওই কারখানায় ঝটিকা অভিযান চালানো হয়। বাইরে থেকে বন্ধ মনে হলেও কারখানার ভেতরে বিষাক্ত রাসায়নিক পুড়িয়ে ও গলিয়ে সিসা বার তৈরির কাজ চলছিল। অভিযানে দেখা যায়, কারখানাটি সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ও কোনো প্রকার পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছিল। সেখানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ন্যূনতম কোনো সুব্যবস্থা ছিল না।

ইউএনও আরও উল্লেখ করেন, কারখানাটিতে পরিবেশ ও বায়ুদূষণকারী ভয়াবহ সব বিষাক্ত উপাদান বিদ্যমান ছিল, যা স্থানীয় জনস্বাস্থ্যের জন্য চরম হুমকিস্বরূপ। এসব অপরাধে ‘মোবাইল কোর্ট’ পরিচালনা করে কারখানার মালিককে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

