Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য: সোনারগাঁ বিএনপির সহসভাপতিকে শোকজ

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
সোনারগাঁ উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম বিডিআর। ছবি: সংগৃহীত

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্কিত ও অসংলগ্ন মন্তব্য করার অভিযোগে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম বিডিআরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপি। রোববার (৩১ মে) জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সোমবার (১ জুন) বিজ্ঞপ্তিটি গণমাধ্যমে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে প্রকাশ্যে দেওয়া রফিকুল ইসলাম বিডিআরের বক্তব্য দলীয় শৃঙ্খলা, আদর্শ ও সাংগঠনিক নীতিমালার পরিপন্থী বলে মনে করছে জেলা বিএনপি। এ কারণে তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদ বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্কিত ও অসংলগ্ন বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে তাকে শোকজ করা হয়েছে। তার আচরণ দলীয় শৃঙ্খলার গুরুতর লঙ্ঘন। কেন তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, সে বিষয়ে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে লিখিত জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, মহাজোট সরকারের সময় রফিকুল ইসলাম বিডিআর উপজেলা জাতীয় পার্টির সহসভাপতি পদ ব্যবহার করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৩০ মে সোনারগাঁ উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন রফিকুল ইসলাম বিডিআর। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে মন্তব্য করেন। পরে তাঁর বক্তব্যের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

এ ঘটনায় দলের তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জবিএনপিঢাকা বিভাগজেলার খবরবিডিআরপ্রধানমন্ত্রী
