Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জে তেল পরিমাপে কম দেওয়ায় জরিমানা

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জে জ্বালানি তেল পরিমাপে কম দেওয়ায় একটি ফিলিং স্টেশনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ বৃহস্পতিবার সদর উপজেলার মিতরা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মিলন ফিলিং স্টেশনে অভিযান চালিয়ে অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল এই অর্থদণ্ড দেন।

ভোক্তা-অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মিলন ফিলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে ডিজেল পরিমাপে কম দিয়ে আসছিল। এমন তথ্যের ভিত্তিতে দুপুরে ফিলিং স্টেশনে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় ডিজেল কম দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে ফিলিং স্টেশনটিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। প্রতি ৫ লিটার ডিজেলে প্রায় ২৩০ মিলিলিটার কম দেওয়া হতো বলে জানা গেছে।

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

