মানিকগঞ্জে তেল পরিমাপে কম দেওয়ায় জরিমানা

মানিকগঞ্জে জ্বালানি তেল পরিমাপে কম দেওয়ায় একটি ফিলিং স্টেশনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ বৃহস্পতিবার সদর উপজেলার মিতরা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মিলন ফিলিং স্টেশনে অভিযান চালিয়ে অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল এই অর্থদণ্ড দেন।
ভোক্তা-অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, মিলন ফিলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে ডিজেল পরিমাপে কম দিয়ে আসছিল। এমন তথ্যের ভিত্তিতে দুপুরে ফিলিং স্টেশনে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় ডিজেল কম দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে ফিলিং স্টেশনটিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। প্রতি ৫ লিটার ডিজেলে প্রায় ২৩০ মিলিলিটার কম দেওয়া হতো বলে জানা গেছে।
ফরিদপুরে নিখোঁজের ছয় দিন পর আইরিন আক্তার কবিতা (৭) নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সদর উপজেলার বাখুন্ডা আদর্শ গ্রামের কাফুরা রেললাইনের পাশে কলাবাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১৬ মিনিট আগে
ঝালকাঠি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার বোরো ধানখেত পানিতে তলিয়ে গেছে। গত মঙ্গলবার বিকেল থেকে বুধবার রাত পর্যন্ত কালবৈশাখী ও টানা বৃষ্টিতে ধানখেত পানিতে তলিয়ে যায়। এতে কোথাও আধা পাকা ধান মাটিতে শুয়ে পড়েছে, আবার কোথাও পুরো খেত পানির নিচে ডুবে আছে। যে কারণে লাভের বদলে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে কৃষকদের।৩৬ মিনিট আগে
বগুড়ার নন্দীগ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় হাসেম আলী (৩৫) নামের এক অটোভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার কুন্দারহাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হাসেম আলী উপজেলার কালিকাপুর সড়কপাড়া এলাকার ইন্তাজ হোসেনের ছেলে।৪৩ মিনিট আগে
প্রায় ১০৮ কোটি ঋণ খেলাপি থাকায় নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারের গুলশানের একটি বাড়ি কেন ক্রোক করার নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানাতে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। গত ২০ এপ্রিল এই নোটিশ জারি করার নির্দেশ দেন ঢাকার অর্থ ঋণ আদালত-৫ এর বিচারক....১ ঘণ্টা আগে