বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতুর টোল আদায় বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতুর টোল আদায় বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) বেলা ১১টার দিকে জেলা শহরের রেহাইচরে সেতুসংলগ্ন সড়ক ও জনপথ বিভাগের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ নাগরিক অধিকার আদায় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধনে বিভিন্ন পরিবহন ও শ্রমিক সংগঠন, পরিবহনের মালিক, শিক্ষক, আইনজীবী, দলিল লেখকসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে অংশ নিয়ে সংহতি প্রকাশ করেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ১৯৯৩ সালে উদ্বোধনের পর থেকে তিন দশকের বেশি সময় ধরে সেতুটিতে টোল আদায় করা হচ্ছে, যা জেলাবাসীর জন্য বৈষম্যমূলক এবং দীর্ঘদিনের একধরনের অর্থনৈতিক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বারবার দাবি ও স্মারকলিপি দেওয়ার পরও টোল প্রত্যাহারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেয়নি। এমনকি স্থানীয় সংসদ সদস্যের পক্ষ থেকে বিষয়টি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হলেও কোনো অগ্রগতি হয়নি বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।
বক্তারা আরও বলেন, টোল ব্যবস্থার কারণে প্রতিনিয়ত যাত্রী ও পরিবহন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভোগান্তি, হয়রানি এবং সময় অপচয়ের শিকার হতে হচ্ছে। এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেতে দ্রুত টোল প্রত্যাহারের দাবি জানান তাঁরা।
এ সময় বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন, দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন করা না হলে এবং আগামী বছরে টোল আদায় অব্যাহত থাকলে সড়ক অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন অ্যাডভোকেট নুরে আলম সিদ্দিকী আসাদ, মোস্তাফিজুর রহমান, রাইহানুল ইসলাম লুনা, ইকবাল হোসেন, আলমগীর কবির, সাইদুর রহমান, নাজমুল হাসান ননিসহ অনেকে।
রাজধানীর কলাবাগান থানার এক উপপরিদর্শক (এসআই) নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁর নাম রাকিবুল হাসান সরকার (৩২)। গত মঙ্গলবার বিকেল থেকে তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় পরদিন বুধবার কালাবাগান থানায়ই সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। এ ছাড়া এ বিষয়ে দেশের সব থানায় বার্তা পাঠানো হয়েছে।৩ মিনিট আগে
রাজধানীর ডেমরায় আমুলিয়া মডেল টাউন এলাকায় কালি তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ফায়ার ফাইটারসহ দুজন দগ্ধ হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে তাঁদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়।২২ মিনিট আগে
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘ইউনিট হেড’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ২ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।২৩ মিনিট আগে
খুলনা প্রেসক্লাবের বার্ষিক সাধারণ নির্বাচনে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক প্রবর্তনের সম্পাদক ও প্রকাশক মোস্তফা সরোয়ার। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক সময়ের খবরের সম্পাদক ও প্রকাশক মো. তরিকুল ইসলাম। কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক প্রবাহের স্টাফ রিপোর্টার বিমল সাহা।৪৩ মিনিট আগে