সিংগাইরে ইসলামী ব্যাংকে আগুন, ৩০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ নথি, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। গতকাল রোববার দিবাগত (১৬ নভেম্বর) রাতে সিংগাইর শহীদ রফিক সড়কের দেওয়ান প্লাজার দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত শাখায় এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।

ব্যাংক কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ব্যাংকে আগুন লাগে। আশপাশের লোকজন ধোঁয়া দেখে বিষয়টি ব্যাংক কর্মকর্তাদের জানানোর পর দ্রুত ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। সিংগাইর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ নথি, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র পুড়ে গেছে। প্রাথমিক হিসাবে প্রায়, ৩০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

সিংগাইর শাখার ম্যানেজার মো. রমজান আলী বলেন, ‘রাতের কোনো একসময় শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র পুড়ে যায়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ৩০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।’

উপজেলা ফায়ার স্টেশনের ইনচার্জ মো. মহিবুর রহমান জানান, ‘আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটি ইউনিট পাঠাই। দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হওয়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তবে তদন্ত চলছে, তদন্তের পর সঠিক কারণ জানা যাবে।’

সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌফিক আজম বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ, ফায়ার সার্ভিসের বরাদ ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে যেটি জানতে পেরেছি, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।

মানিকগঞ্জআগুনমানিকগঞ্জ সদরইসলামী ব্যাংক
