অপরাধ করলে সে যে দলেরই হোক, বিচার হবে: সংস্কৃতিমন্ত্রী

মাগুরা

­মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি
মাগুরায় নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সংস্কৃতিমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

অপরাধ করলে সে যে দলেরই হোক, বিচার হবে বলে মন্তব্য করেছেন মাগুরা-২ আসনের সংসদ সদস্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। তিনি বলেন, অনেকে চাঁদাবাজি করে বিএনপির নাম দেয়। আবার অনেকে মাদক কারবার করছে, তারা বিএনপির না। অপরাধ যে করবে, চাঁদাবাজি যে করবে—সে যে দলেরই হোক, সরকারি কর্মচারী হোক বা অন্য কেউ, অপরাধের বিচার হবে।

আজ শুক্রবার দুই দিনের সফরে সড়কপথে প্রথমে মাগুরা সার্কিট হাউস ও বিকেলে মহম্মদপুর আমিনুর রহমান কলেজে উপজেলা বিএনপি আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

বর্তমান সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করে নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, কোনো নির্দিষ্ট দলকে টার্গেট করে নয়; বরং সব ধরনের অপরাধ আইনের আওতায় আনা হবে। সরকারি কর্মচারী ঘুষ খাক বা সাধারণ মানুষ, অপরাধ করলে সবার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ সময় চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, ডাকাতি, মাদক কারবার সম্পূর্ণরূপে নির্মূলের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী।

সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, একটি আধুনিক, শোষণমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ এবং রাষ্ট্রকাঠামো নির্মাণে সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাবে। বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বন্ধন জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

কেবল কূটনৈতিক সম্পর্ক নয়, সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন ও শিক্ষার বিকাশের মাধ্যমে জাতিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করানোই সরকারের লক্ষ্য।

সংস্কৃতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর আজ প্রথমবার নিজের নির্বাচনী এলাকায় আসেন নিতাই রায় চৌধুরী। ফরিদপুরের সীমান্তবর্তী কামারখালী গড়াই সেতু থেকে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রার মাধ্যমে তাঁকে স্বাগত জানান দলীয় নেতা-কর্মীরা। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাগুরা-১ আসনের সংসদ সদস্য মনোয়ার হোসেন খান।

মাগুরাবিএনপিঅপরাধখুলনা বিভাগজেলার খবরচাঁদাবাজি
