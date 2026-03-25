মাদারীপুরে ইজিবাইক খাদে পড়ে নিহত ১

মাদারীপুরের কালকিনিতে ইজিবাইক উল্টে খাদে পড়ে চাঁন মিয়া (৪৮) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী, মেয়ে, ইজিবাইকের চালকসহ আরও চারজন। গতকাল মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সন্ধ্যায় কালকিনি উপজেলার নীলমনি ব্রিজ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জহিরুল আলম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত চাঁন মিয়া কালকিনি উপজেলার বাঁশগাড়ি ইউনিয়নের মাঝেরচর কান্দি গ্রামের নায়েব আলী ব্যাপারীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কালকিনি উপজেলার উত্তর উরারচর এলাকা থেকে বাঁশগাড়ি যাচ্ছিল ইজিবাইকটি।
নীলমনি ব্রিজ পার হওয়ার সময় ইজিবাইকের চালক মোবাইল ফোনে কথা বলছিলেন। এ সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইজিবাইকটি উল্টে খাদে পড়ে যায়। এতে চাঁন মিয়া, তাঁর স্ত্রী, মেয়েসহ পাঁচজন আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক চাঁন মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।
