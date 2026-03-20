Ajker Patrika
মাদারীপুর

মাদারীপুরে পিকআপ ভ্যান-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ১০

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ মার্চ ২০২৬, ১০: ৪৪
দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুরের রাজৈরে পিকআপ ভ্যান ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই শিশুসহ ১০ জন আহত হয়েছে। আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) সকালে রাজৈরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকা থেকে যাত্রী বহন করে একটি পিকআপ ভ্যান বরিশালের দিকে যাচ্ছিল। মাদারীপুরের রাজৈর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এলে বিপরীত দিক বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা অপর একটি গাছবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই শিশুসহ ১০ জন আহত হয়।

খবর পেয়ে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে হাইওয়ে পুলিশ। দুর্ঘটনার পর ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি সরিয়ে নিলে দেড় ঘণ্টা পর সকাল সাড়ে ৭টার দিকে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

মাদারীপুরের মোস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামুন আল রশিদ বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, চালক ঘুমে থাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

বিষয়:

মাদারীপুরদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসংঘর্ষসড়ক দুর্ঘটনারাজৈরআহত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাবা বুড়িগঙ্গায় নিখোঁজ, স্ত্রী হাসপাতালে, নিথর দেহে বাড়িতে ফিরলেন সোহেল

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

সম্পর্কিত

ঈদের আগের দিন ঢাকার টার্মিনালগুলোতে নেই চাপ, যাত্রীসংকটে বাতিল নীলসাগর এক্সপ্রেস

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ফাঁকা, যাত্রীর চাপ নেই

মমতাজিয়া দরবার শরিফ: সৌদির সঙ্গে মিল রেখে দুই শতাধিক গ্রামে ঈদ উদ্‌যাপন

লক্ষ্মীপুরে ১১ গ্রামে ঈদ উদ্‌যাপন

