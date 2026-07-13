Ajker Patrika
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মাদারীপুর

প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে নেতা-কর্মীদের ভিড়, স্লোগানে মুখরিত মহাসড়ক

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে নেতা-কর্মীদের ভিড়, স্লোগানে মুখরিত মহাসড়ক
প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে নেতা-কর্মীদের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বরিশাল সফর ঘিরে উচ্ছ্বসিত মাদারীপুরবাসীও। প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে এবং ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে অবস্থান নিয়েছেন স্থানীয় নেতা-কর্মীরা।

জানা গেছে, আজ সোমবার সকালে সড়কপথে ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে সরাসরি বরিশাল যাবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এদিকে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহর বরিশালের উদ্দেশে যাওয়াকে ঘিরে মাদারীপুরেও নেতা-কর্মীদের মধ্যে বইছে উৎসব আমেজ।

প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে ভোর থেকে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের পাঁচ্চর গোলচত্বরে অবস্থান নিয়েছেন শিবচরের বিএনপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা। অন্যদিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মস্তফাপুর বাসস্ট্যান্ডেও জেলা বিএনপির নেতা-কর্মীরা শুভেচ্ছা জানাতে জড় হয়েছেন। এ ছাড়া, মহাসড়কের ভাঙ্গা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে নেতা-কর্মীরা অবস্থান নিয়েছেন।

স্থানীয় নেতা-কর্মীরা বলেন, ‘আমাদের শিবচর হয়ে এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বরিশাল যাচ্ছেন। আমরা সরাসরি তাঁকে একনজর দেখার জন্য মহাসড়কে এসেছি। শিবচর উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠন ছাড়াও তৃণমূলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা এসে ভিড় করেছেন।’

উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বর্ষীয়ান নেতা আবু জাফর চৌধুরী বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী সড়কপথে বরিশাল যাচ্ছেন। শিবচরের মহাসড়ক হয়েই যেতে হয়। এই এলাকার নেতা-কর্মী ছাড়াও সাধারণ সমর্থকদের মধ্যে অন্য রকম আনন্দ বইছে। আমরা সড়কপথে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি। সাধারণ মানুষও এসেছে। সবার মধ্যেই অন্য রকম উচ্ছ্বাস বইছে।’

শিবচর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব মো. সোহেল রানা বলেন, ‘আমাদের নেতা-কর্মীরা আবেগপ্রবণ হয়ে মহাসড়কে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী শিবচর হয়ে বরিশাল যাবেন। আমরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য মহাসড়কে জড়ো হয়েছি। নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ভালোবাসা থেকে তারা সবাই এসেছে।’

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