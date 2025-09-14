Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মাদারীপুর

মাদারীপুরে ইতালিপ্রবাসীসহ ৪ জনকে কুপিয়ে জখম

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আহতদের মাদারীপুর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আহতদের মাদারীপুর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরে নির্মাণাধীন একটি ভবনে ঢুকে দুর্বৃত্তরা চারজনকে কুপিয়ে জখম করেছে। শনিবার রাতে মাদারীপুর শহরের বাগেরপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন মাদারীপুর সদর উপজেলার শিরখাড়া ইউনিয়নের পুরান রাজার এলাকার জাহাঙ্গীর হাওলাদারের ছেলে জুয়েল হাওলাদার (৪০), ঘটকচর এলাকার ইসকেনদার হাওলাদারের ছেলে সাহাবুদ্দিন হাওলাদার (৪৫), তাঁর স্ত্রী রুমা বেগম (৩৮) এবং নতুন শহর এলাকার ফেরদাউস লস্করের স্ত্রী রাহিমা বেগম (৪০)। আহত জুয়েল হাওলাদার একজন ইতালিপ্রবাসী।

পুলিশ, স্থানীয় ও আহতদের সূত্রে জানা যায়, ইতালিপ্রবাসী জুয়েল হাওলাদার বাগেরপাড় এলাকায় একটি জমি কিনে বাড়ি নির্মাণ করছেন। শনিবার রাতে তিনি নির্মাণাধীন ওই বাড়ির ভেতরে রাজমিস্ত্রিদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এ সময় একদল দুর্বৃত্ত দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হঠাৎ তাঁর ওপর হামলা চালায়। জুয়েলের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা প্রবাসীসহ মোট চারজনকে কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যায়।

পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। আহতদের উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত জুয়েল হাওলাদার বলেন, ‘আমি মিস্ত্রিদের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন হঠাৎ এই হামলা চালানো হয়। আমি এই ঘটনার বিচার চাই।’

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ব্যাপারে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

মাদারীপুরঢাকা বিভাগমাদারীপুর সদরদুর্বৃত্তরাকুপিয়ে জখমজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরে মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ

সেই ফাইয়াজের ভাই জাকসুর জিএস

পদত্যাগপত্রে যা লিখলেন অধ্যাপক রেজওয়ানা করিম

জাকসুর ভিপি হলেন আব্দুর রশিদ জিতু, জিএস মাজহারুল ইসলাম

‘বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরেকটি প্রক্সি মওদুদীবাদী দলের দরকার নেই’, কাদের ইঙ্গিত করলেন উপদেষ্টা মাহফুজ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরেকটি প্রক্সি মওদুদীবাদী দলের দরকার নেই’, কাদের ইঙ্গিত করলেন উপদেষ্টা মাহফুজ

‘বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরেকটি প্রক্সি মওদুদীবাদী দলের দরকার নেই’, কাদের ইঙ্গিত করলেন উপদেষ্টা মাহফুজ

সেই ফাইয়াজের ভাই জাকসুর জিএস

সেই ফাইয়াজের ভাই জাকসুর জিএস

জাকসুর ভিপি হলেন আব্দুর রশিদ জিতু, জিএস মাজহারুল ইসলাম

জাকসুর ভিপি হলেন আব্দুর রশিদ জিতু, জিএস মাজহারুল ইসলাম

উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরে মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ

উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরে মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ

লাখ টাকা চুরি সন্দেহে গাড়িচালকের বাসায় তল্লাশি: চুনারুঘাট থানার ওসি প্রত্যাহার

লাখ টাকা চুরি সন্দেহে গাড়িচালকের বাসায় তল্লাশি: চুনারুঘাট থানার ওসি প্রত্যাহার

সম্পর্কিত

চাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু, মোট ভোটার ২৭ হাজার ৬৩৪

চাকসুর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু, মোট ভোটার ২৭ হাজার ৬৩৪

বাগেরহাটে ৪টি আসন বহালের দাবি: জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও নির্বাচন অফিসের সামনে বিক্ষোভ

বাগেরহাটে ৪টি আসন বহালের দাবি: জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও নির্বাচন অফিসের সামনে বিক্ষোভ

মাদারীপুরে ইতালিপ্রবাসীসহ ৪ জনকে কুপিয়ে জখম

মাদারীপুরে ইতালিপ্রবাসীসহ ৪ জনকে কুপিয়ে জখম

অখণ্ড ভাঙ্গার দাবিতে আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক গভীর রাতে আটক

অখণ্ড ভাঙ্গার দাবিতে আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক গভীর রাতে আটক