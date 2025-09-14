মাদারীপুরে ইতালিপ্রবাসীসহ ৪ জনকে কুপিয়ে জখম

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে নির্মাণাধীন একটি ভবনে ঢুকে দুর্বৃত্তরা চারজনকে কুপিয়ে জখম করেছে। শনিবার রাতে মাদারীপুর শহরের বাগেরপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন মাদারীপুর সদর উপজেলার শিরখাড়া ইউনিয়নের পুরান রাজার এলাকার জাহাঙ্গীর হাওলাদারের ছেলে জুয়েল হাওলাদার (৪০), ঘটকচর এলাকার ইসকেনদার হাওলাদারের ছেলে সাহাবুদ্দিন হাওলাদার (৪৫), তাঁর স্ত্রী রুমা বেগম (৩৮) এবং নতুন শহর এলাকার ফেরদাউস লস্করের স্ত্রী রাহিমা বেগম (৪০)। আহত জুয়েল হাওলাদার একজন ইতালিপ্রবাসী।
পুলিশ, স্থানীয় ও আহতদের সূত্রে জানা যায়, ইতালিপ্রবাসী জুয়েল হাওলাদার বাগেরপাড় এলাকায় একটি জমি কিনে বাড়ি নির্মাণ করছেন। শনিবার রাতে তিনি নির্মাণাধীন ওই বাড়ির ভেতরে রাজমিস্ত্রিদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এ সময় একদল দুর্বৃত্ত দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হঠাৎ তাঁর ওপর হামলা চালায়। জুয়েলের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা প্রবাসীসহ মোট চারজনকে কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যায়।
পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। আহতদের উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আহত জুয়েল হাওলাদার বলেন, ‘আমি মিস্ত্রিদের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন হঠাৎ এই হামলা চালানো হয়। আমি এই ঘটনার বিচার চাই।’
মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ব্যাপারে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
