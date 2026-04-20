মাদারীপুরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, লাখ টাকা জরিমানা

মাদারীপুরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন ও নিরাপদ খাদ্য আইন লঙ্ঘনের দায়ে একটি বেকারির মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) দুপুরে মাদারীপুর জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুযায়ী এ মোবাইল কোর্ট চালানো হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিল্লাত হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর মাদারীপুরের কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, মাদারীপুর সদর উপজেলার পুরোনো বিসিক এলাকায় অবস্থিত ‘সুমাইয়া বেকারি’ নামের প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ছিল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার, পচা ডিম সংরক্ষণ, নোংরা পরিবেশ, খাদ্যকর্মীদের স্বাস্থ্য সনদ না থাকা, কীটপতঙ্গ দমনের ব্যবস্থা না থাকা, পণ্যের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন না থাকা, কেক তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণের সনদ না থাকা, মেঝেতে খাবার রাখা এবং রসিদ ও লেবেলবিহীন রাসায়নিক ব্যবহার।
এ ছাড়া কাঁচামাল ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো বৈধ চালান প্রদর্শন করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি। অভিযানে এসব অপরাধের দায় স্বীকার করায় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি থেকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়।
এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিল্লাত হোসেন বলেন, জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনো ধরনের আপস করা হবে না। যাঁরা খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের অবশ্যই নিরাপদ খাদ্য আইন মেনে চলতে হবে। অন্যথায় কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর মাদারীপুরের রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করতে আমাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।’
রংপুরে দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় দণ্ডিত হওয়ার পর অবশেষে আদালতে আত্মসমর্পণ করেছেন রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বরখাস্ত করা অফিস সহকারী মো. শামসুল ইসলাম। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আদালতে হাজির হলে বিচারক তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর আত্মসমর্পণের এ ঘটনায়...৪ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে আজ সোমবার জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। ঘিওর থানা-পুলিশ ও মামলা সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, ভুক্তভোগী নারী অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবেশী।৪০ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে নির্যাতনের মামলায় মো. নাজিম উদ্দিন (৫০) নামের পুলিশের এক সার্জেন্টকে (সাময়িক বরখাস্ত) এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল। আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) চট্টগ্রাম নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মোস্তাক আহমেদ এই রায় ঘোষণা করেন।৪৪ মিনিট আগে
চাকরি ও ব্যবসায়িক অংশীদারত্বের প্রলোভন দেখিয়ে এক অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিবের কাছ থেকে প্রায় অর্ধকোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে প্রতারক চক্রের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গতকাল রোববার রাজধানীর দিয়াবাড়ি এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে