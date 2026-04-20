মাদারীপুরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, লাখ টাকা জরিমানা

মাদারীপুর প্রতিনিধি
উৎপাদিত খাদ্যপণ্য । ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন ও নিরাপদ খাদ্য আইন লঙ্ঘনের দায়ে একটি বেকারির মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) দুপুরে মাদারীপুর জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুযায়ী এ মোবাইল কোর্ট চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিল্লাত হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর মাদারীপুরের কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, মাদারীপুর সদর উপজেলার পুরোনো বিসিক এলাকায় অবস্থিত ‘সুমাইয়া বেকারি’ নামের প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ছিল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার, পচা ডিম সংরক্ষণ, নোংরা পরিবেশ, খাদ্যকর্মীদের স্বাস্থ্য সনদ না থাকা, কীটপতঙ্গ দমনের ব্যবস্থা না থাকা, পণ্যের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন না থাকা, কেক তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণের সনদ না থাকা, মেঝেতে খাবার রাখা এবং রসিদ ও লেবেলবিহীন রাসায়নিক ব্যবহার।

এ ছাড়া কাঁচামাল ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো বৈধ চালান প্রদর্শন করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি। অভিযানে এসব অপরাধের দায় স্বীকার করায় নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি থেকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়।

এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিল্লাত হোসেন বলেন, জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনো ধরনের আপস করা হবে না। যাঁরা খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের অবশ্যই নিরাপদ খাদ্য আইন মেনে চলতে হবে। অন্যথায় কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তর মাদারীপুরের রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করতে আমাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।’

সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যাঁরা

আ.লীগ নেতারা চাঁদাবাজিতে ব্যস্ত ছিলেন, মন্ত্রীরাও প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ পেতেন না: আব্দুল মোমেন

যেসব শর্তে ইতিবাচক সাড়া পেলে ইসলামাবাদে আসতে রাজি ইরান

বাণিজ্যিক হেলিকপ্টার পরিচালনার লাইসেন্স পেল সাবেক উপদেষ্টার প্রতিষ্ঠান

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ বাতিল চ্যালেঞ্জ করে রিট

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (তৃতীয় পর্ব)

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (তৃতীয় পর্ব)

এসএসসি পরীক্ষা শুরু কাল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

এসএসসি পরীক্ষা শুরু কাল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

সিটি ও আন্তজেলা বাসে ২২ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর আলোচনা, সিদ্ধান্ত কাল

সিটি ও আন্তজেলা বাসে ২২ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর আলোচনা, সিদ্ধান্ত কাল

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

সম্পর্কিত

দুর্নীতির মামলায় স্ত্রীসহ কারাগারে ডিসি অফিসের কর্মচারী

দুর্নীতির মামলায় স্ত্রীসহ কারাগারে ডিসি অফিসের কর্মচারী

মানিকগঞ্জে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

মানিকগঞ্জে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

চট্টগ্রামে যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে নির্যাতনের দায়ে পুলিশ সদস্যের কারাদণ্ড

চট্টগ্রামে যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে নির্যাতনের দায়ে পুলিশ সদস্যের কারাদণ্ড

মাদারীপুরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, লাখ টাকা জরিমানা

মাদারীপুরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, লাখ টাকা জরিমানা