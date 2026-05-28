মাদারীপুরে বাসে হঠাৎ ব্রেক, দরজা দিয়ে ছিটকে পড়ে যাত্রী নিহত

মাদারীপুরের শিবচরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে বাস থেকে পড়ে সাত্তার হাওলাদার (৫৫) নামের এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ মে) দুপুরের পর এক্সপ্রেসওয়ের পদ্মা সেতু-সংলগ্ন সীমানা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সাত্তার হাওলাদারের বাড়ি ফরিদপুরের সদরপুরে বলে জানা গেছে।
শিবচর হাইওয়ে পুলিশ জানায়, ভাঙ্গা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা প্রচেষ্টা পরিবহনের একটি বাসে করে ঢাকা যাচ্ছিলেন সাত্তার হাওলাদার। বাসের সামনে (ইঞ্জিন কভার) বসেছিলেন তিনি। বাসটি পাচ্চর পার হয়ে সীমানা নামক স্থানে গেলে হঠাৎ ব্রেক কষে। এ সময় ছিটকে বাসের দরজা দিয়ে বাইরে পড়ে যান তিনি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান বলেন, ‘বাসটি হঠাৎ জোরে ব্রেক করলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে পড়ে গিয়ে লোকটির মৃত্যু হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
ঈদুল আজহায় পশু কোরবানির পর রাজধানীজুড়ে বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম শুরু করেছে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ মে) দুপুর থেকে নগরীর বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের বর্জ্য সংগ্রহ করতে দেখা গেছে।৩ ঘণ্টা আগে
গোপালগঞ্জে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে বাস ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে এক শিশু, এক অন্তঃসত্ত্বা নারী ও তিনজন পুরুষ রয়েছে। এ ঘটনায় আরও অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় অটোরিকশার যাত্রী ছাত্রলীগ নেতা হাসান আলী প্রধানসহ দুজন নিহত হয়েছেন। একই ঘটনায় আরও একজন গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বাসটি পালিয়ে গেছে।৫ ঘণ্টা আগে
স্বাদে ঝাঁজালো এই পানের বাড়তি চাহিদা থাকায় অন্য সময়ের তুলনায় প্রতি পোন (৮০ টি) পানের দাম বেড়েছে ৪০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত।৬ ঘণ্টা আগে