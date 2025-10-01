Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মাদারীপুর

পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হতে হবে: আকরাম হোসাইন

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ৪১
মতবিনিময় সভায় কথা বলছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত মাদারীপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা আকরাম হোসাইন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত মাদারীপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা আকরাম হোসাইন বলেছেন, ‘আমরা এখনো পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারিনি। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হতে হবে। পিআর পদ্ধতি হলে তখন আর টাকার ছড়াছড়ি থাকবে না।’ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

এ সময় তিনি বলেন, ‘কুরআন-ভিত্তিক রাজনীতি যদি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে এ দেশে হিন্দুরা জুলুমের শিকার হবে না। বাংলাদেশ স্বাধীনের পরে হিন্দুদের সম্পত্তি যারা দখল করেছে, তারা হিন্দুদের পক্ষেরই লোক! তা ছাড়া, বিএনপি, আওয়ামী লীগ যখন যে দল ক্ষমতায় এসেছে, তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে।’

আকরাম হোসাইন আরও বলেন, ‘আমরা ইসলামপন্থী যারা আছি, আমরা চাই ধোঁকাবাজির রাজনীতি যেন বাংলাদেশে আর না হয়। এর থেকে মানুষকে বের হয়ে আসতে হবে। আর এর জন্য একমাত্র দরকার কুরআনি শাসন। ধোঁকাবাজির রাজনীতি থেকে বের হতে হলে মানুষ তৈরি করতে হবে। মানুষ তৈরি করতে পারে একমাত্র কুরআন।’

এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ শিবচর উপজেলা শাখার সভাপতি মো. জাফর আহমদ বলেন, ‘সকল ইসলামী সমমনা দলের সঙ্গে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আলোচনা করছেন। বেশ কিছু ইসলামী দলের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। তফসিল ঘোষণার পর আমরা তা ঘোষণা দেব। ইসলামী সমমনা দলগুলো একসঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে নির্বাচন করবে। আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি।’

মতবিনিময় সভায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ শিবচর শাখার নেতারা এবং শিবচরে কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট, টেলিভিশন ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

