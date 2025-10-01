পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হতে হবে: আকরাম হোসাইন

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত মাদারীপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা আকরাম হোসাইন বলেছেন, ‘আমরা এখনো পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারিনি। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হতে হবে। পিআর পদ্ধতি হলে তখন আর টাকার ছড়াছড়ি থাকবে না।’ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।
এ সময় তিনি বলেন, ‘কুরআন-ভিত্তিক রাজনীতি যদি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে এ দেশে হিন্দুরা জুলুমের শিকার হবে না। বাংলাদেশ স্বাধীনের পরে হিন্দুদের সম্পত্তি যারা দখল করেছে, তারা হিন্দুদের পক্ষেরই লোক! তা ছাড়া, বিএনপি, আওয়ামী লীগ যখন যে দল ক্ষমতায় এসেছে, তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে।’
আকরাম হোসাইন আরও বলেন, ‘আমরা ইসলামপন্থী যারা আছি, আমরা চাই ধোঁকাবাজির রাজনীতি যেন বাংলাদেশে আর না হয়। এর থেকে মানুষকে বের হয়ে আসতে হবে। আর এর জন্য একমাত্র দরকার কুরআনি শাসন। ধোঁকাবাজির রাজনীতি থেকে বের হতে হলে মানুষ তৈরি করতে হবে। মানুষ তৈরি করতে পারে একমাত্র কুরআন।’
এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ শিবচর উপজেলা শাখার সভাপতি মো. জাফর আহমদ বলেন, ‘সকল ইসলামী সমমনা দলের সঙ্গে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আলোচনা করছেন। বেশ কিছু ইসলামী দলের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। তফসিল ঘোষণার পর আমরা তা ঘোষণা দেব। ইসলামী সমমনা দলগুলো একসঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে নির্বাচন করবে। আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি।’
মতবিনিময় সভায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ শিবচর শাখার নেতারা এবং শিবচরে কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট, টেলিভিশন ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত মাদারীপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা আকরাম হোসাইন বলেছেন, ‘আমরা এখনো পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারিনি। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হতে হবে। পিআর পদ্ধতি হলে তখন আর টাকার ছড়াছড়ি থাকবে না।’ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।
এ সময় তিনি বলেন, ‘কুরআন-ভিত্তিক রাজনীতি যদি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে এ দেশে হিন্দুরা জুলুমের শিকার হবে না। বাংলাদেশ স্বাধীনের পরে হিন্দুদের সম্পত্তি যারা দখল করেছে, তারা হিন্দুদের পক্ষেরই লোক! তা ছাড়া, বিএনপি, আওয়ামী লীগ যখন যে দল ক্ষমতায় এসেছে, তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে।’
আকরাম হোসাইন আরও বলেন, ‘আমরা ইসলামপন্থী যারা আছি, আমরা চাই ধোঁকাবাজির রাজনীতি যেন বাংলাদেশে আর না হয়। এর থেকে মানুষকে বের হয়ে আসতে হবে। আর এর জন্য একমাত্র দরকার কুরআনি শাসন। ধোঁকাবাজির রাজনীতি থেকে বের হতে হলে মানুষ তৈরি করতে হবে। মানুষ তৈরি করতে পারে একমাত্র কুরআন।’
এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ শিবচর উপজেলা শাখার সভাপতি মো. জাফর আহমদ বলেন, ‘সকল ইসলামী সমমনা দলের সঙ্গে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আলোচনা করছেন। বেশ কিছু ইসলামী দলের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। তফসিল ঘোষণার পর আমরা তা ঘোষণা দেব। ইসলামী সমমনা দলগুলো একসঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে নির্বাচন করবে। আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি।’
মতবিনিময় সভায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ শিবচর শাখার নেতারা এবং শিবচরে কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট, টেলিভিশন ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।
গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর সদস্যরা বাহারছড়া জুম্মাপাড়া পাহাড় সংলগ্ন এলাকায় যৌথ অভিযান চালায়। এসময় পাচারকারীদের গোপন আস্তানা থেকে নারী ও শিশুসহ ৮ জনকে উদ্ধার করা হয়।৪৪ মিনিট আগে
সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কুমিরের আক্রমণে নিহত জেলে সুব্রত মন্ডলের (৩২) মরদেহ প্রায় ৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে নিহত সুব্রতর লাশ উদ্ধার হয়েছে। এর আগে বিকেল ৩টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের করমজল খালে কুমিরের আক্রমণের ঘটনা...২ ঘণ্টা আগে
মাদারীপুর জেলার শিবচরে গত কয়েক মাস ধরে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী। গত চার মাসে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছেন ২০৪ জন রোগী। এঁদের মধ্যে জুলাই মাসে এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও প্রতিদিন ৮-১০ জন করে জ্বরে আক্রান্ত রোগী আসছেন হাসপাতালে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাদের মধ্যে...৩ ঘণ্টা আগে
থানায় অভিযোগকারী শাহীদা বেগম বলেন, `আমার ছেলেসহ বাকিদের পাঞ্জাবি, টুপি পরিয়ে রসিদ বই দিয়ে টাকা উঠানোর জন্য পাঠায় মাদ্রাসার হুজুররা। এখান থেকে একটি অংশ যারা টাকা উঠায় তাদের দেওয়া হয়, বাকি টাকা নুরে আলম ও মোবারকের পরিবার নিয়ে যায়।’৩ ঘণ্টা আগে