Ajker Patrika
En
বান্দরবান

বান্দরবানের সব পর্যটনকেন্দ্র বন্ধের সময়সীমা ফের বাড়ল

বান্দরবান প্রতিনিধি
বান্দরবানের সব পর্যটনকেন্দ্র বন্ধের সময়সীমা ফের বাড়ল
ফাইল ছবি

টানা ভারী বর্ষণ, নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি এবং পাহাড়ধসের ঝুঁকির কারণে বান্দরবান জেলার সব পর্যটনকেন্দ্র আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। একই সঙ্গে ঝর্ণা, পাহাড়ি ট্রেইল, নদীপথ, দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পর্যটক, ট্যুর অপারেটরসহ সর্বসাধারণের ভ্রমণও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার রাতে জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সানিউল ফেরদৌস স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে টানা ভারী বর্ষণের কারণে জেলার বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যমান আবহাওয়া ও সম্ভাব্য দুর্ঘটনার কথা বিবেচনায় নিয়ে পর্যটক ও জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসক জানান, আগামী ১৫ জুলাই (বুধবার) পর্যন্ত বান্দরবানের সব পর্যটনকেন্দ্র, ঝর্ণা, পাহাড়ি ট্রেইল, নদীপথ, দুর্গম এলাকা এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ভ্রমণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। এ নির্দেশনা যথাযথভাবে মেনে চলতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

শুক্রবার পর্যন্ত বান্দরবানের সব পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ ঘোষণাশুক্রবার পর্যন্ত বান্দরবানের সব পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা

এদিকে, গত কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে জেলার সাঙ্গু, মাতামুহুরী ও বাঁকখালী নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় বান্দরবানের সঙ্গে চট্টগ্রাম ও রাঙামাটির সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। পাশাপাশি বন্যা ও পাহাড়ধসের আশঙ্কায় জেলার সাতটি উপজেলায় ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

১২ জুলাই পর্যন্ত বান্দরবানের সব পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ১২ জুলাই পর্যন্ত বান্দরবানের সব পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ

এর আগে ৬ জুলাই টানা ভারী বর্ষণ, নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি এবং পাহাড়ধসের ঝুঁকির কারণে জেলা প্রশাসন প্রথম দফায় বান্দরবান পার্বত্য জেলার সব পর্যটনকেন্দ্র ১০ জুলাই (রোববার) পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছিল। পরবর্তীতে বৈরী আবহাওয়া ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকায় সেই মেয়াদ আরও বাড়িয়ে ১২ জুলাই করা হয়।

বিষয়:

বান্দরবানজেলা প্রশাসকপ্রশাসনবান্দরবান সদরজেলার খবরনিষেধাজ্ঞাভ্রমণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত