মাদারীপুরে টিসিবির ডিলারের গোডাউনে আগুন, ১০ লাখ টাকার মালপত্র পুড়ে ছাই

মাদারীপুর সদর উপজেলার চরমুগরিয়া এলাকায় টিসিবির ডিলার ইসমাইল মোল্লার একটি গোডাউনে আগুন লেগেছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে এ ঘটনায় গোডাউনে থাকা চাল, ভোজ্য তেল, ডাল, চিনিসহ বিভিন্ন মালপত্র পুড়ে যায়।
ফায়ার সার্ভিস, স্থানীয় ও ক্ষতিগ্রস্ত সূত্রে জানা যায়, চরমুগরিয়া এলাকার ওই গোডাউনে স্থানীয়রা হঠাৎ আগুন দেখতে পান। আগুন মুহূর্তেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন।
পরে খবর পেয়ে মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন মাদারীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ওয়াদিয়া শাবাবসহ উপজেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ইসমাইল মোল্লা বলেন, “দুই দিন আগে বিপুল পরিমাণ খাদ্যপণ্য মজুদ করা হয়েছে, যা জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করার কথা ছিল। কিন্তু এভাবে আগুন লাগবে তা বুঝতে পারিনি। আগুনে ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।”
মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক শেখ মোহাম্মদ আহাদুজ্জামান বলেন, “প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে।”
ইউএনও ওয়াদিয়া শাবাব বলেন, “কিভাবে আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত, তা নির্ধারণে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। সরকারি পণ্য পুড়ে যাওয়ার বিষয়টি নাশকতা না স্বাভাবিক ঘটনা, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।”
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