Ajker Patrika
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সিলেট

সিলেট ওয়াসার নতুন চেয়ারম্যান মিফতাহ্ সিদ্দিকী

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেট ওয়াসার নতুন চেয়ারম্যান মিফতাহ্ সিদ্দিকী
মিফতাহ্ সিদ্দিকী। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ্ সিদ্দিকীকে সিলেট ওয়াসার চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। গত রোববার স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ-২ শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব মোছা. আকতারুন নেছা স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে তাঁকে এই নিয়োগ দেওয়া হয়।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় মিফতাহ্ সিদ্দিকী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৬-এর দ্বারা ৭(১) অনুযায়ী মিফতাহ্ সিদ্দিকীকে সিলেট ওয়াসা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে ৩ বছর মেয়াদে নিয়োগ প্রদান করা হইল।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী মিফতাহ্ সিদ্দিকী দীর্ঘদিন ধরে সিলেটের রাজনৈতিক, সামাজিক ও জনসম্পৃক্ততামূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। তিনি ইতিমধ্যে সিলেট এমসি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি, সিলেট মহানগর ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক, ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সহপ্রচার সম্পাদক, সিলেট মহানগর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক, সিলেট মহানগর বিএনপির সদস্যসচিব এবং সিলেট মহানগর বিএনপির সভাপতির দ্বায়িত্ব পালন করেছেন।

মিফতাহ্ সিদ্দিকী বর্তমানে পাবলিক ভয়েস ওয়ার্কিং ফর বাংলাদেশ ও হলিসিটি কলেজিয়েট স্কুলের চেয়ারম্যান এবং এম সাইফুর রহমান ডিগ্রি কলেজ গভর্নিং বডির দায়িত্ব পালন করছেন।

মিফতাহ্ সিদ্দিকী বলেন, ‘নগরীতে পানির লেয়ার অনেক নিচে চলে গেছে আর বর্তমানে পানিসংকটও রয়েছে। এগুলোর জন্যই মূলত ওয়াসা কাজ করে। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই ইনশা আল্লাহ এসব সমস্যা সমাধানে কাজ করব। আর শিগগির নগরীর পরিকল্পনাবিদসহ দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে মিটিং করব।’

বিষয়:

বিএনপিচেয়ারম্যানসিলেট বিভাগওয়াসা
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