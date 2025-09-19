লিবিয়ায় মাফিয়াদের গুলিতে ঝরে গেল মাদারীপুরের জীবনের প্রাণ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সংসারের সচ্ছলতা আনতে ছয় মাস আগে ইতালির যাওয়ার স্বপ্নে বাড়ি ছাড়েন মাদারীপুরের যুবক জীবন ঢালী। কিন্তু ২২ বছর বয়সী এই যুবকের স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি। লিবিয়ায় মাফিয়াদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি।
গত ৮ সেপ্টেম্বর লিবিয়ায় মাফিয়াদের গুলিতে নিহত হন জীবন। গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যুর খবর গ্রামের বাড়ি মাদারীপুর সদর উপজেলার মোস্তফাপুর ইউনিয়নের জৈয়ার গ্রামে পৌঁছায়। শুরু হয় শোকের মাতম। সন্তানের মৃত্যুর খবরে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন মা-বাবা।
জৈয়ার গ্রামের কালাম ঢালীর ছেলে জীবন ইতালি যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন দালালের প্রলোভনে। প্রথমে নেওয়া হয় তাঁকে লিবিয়ায়। সেখান থেকে ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপের পাড়ি জমানোর কথা ছিল তাঁর। তবে তার আগেই মাফিয়াদের গুলি জীবন ও স্বপ্ন দুটোই শেষ। জীবনের পরিবার ও স্থানীয়রা জানান, লিবিয়ায় থাকা জীবনের সফরসঙ্গীরা ফোন করে মৃত্যুর খবর জানান।
জানা গেছে, মাদারীপুরের সদর উপজেলার ঘাটমাঝি ইউনিয়নের ঝিকরহাটি গ্রামের মানবপাচারকারী দালাল রাসেল খানের প্রলোভনে পড়ে প্রায় ইতালির উদ্দেশে লিবিয়া যান জীবন। পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফেরাতে তিনি ইতালি যেতে চেয়েছিলেন। তবে লিবিয়ায় পৌঁছানোর পর কয়েক মাস আটকে রাখা হয় জীবনকে। এর পর মাফিয়াদের গুলিতে প্রাণ হারান তিনি।
জৌয়ার গ্রামের লোকজন জানান, দালালদের খপ্পরে পড়ে প্রতিনিয়ত অনেক যুবক এভাবে জীবন হারাচ্ছেন।
এ বিষয়ে মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন বলেন, এ ঘটনায় অভিযুক্ত দালালের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানবপাচার চক্রের বিরুদ্ধে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।
সংসারের সচ্ছলতা আনতে ছয় মাস আগে ইতালির যাওয়ার স্বপ্নে বাড়ি ছাড়েন মাদারীপুরের যুবক জীবন ঢালী। কিন্তু ২২ বছর বয়সী এই যুবকের স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি। লিবিয়ায় মাফিয়াদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি।
গত ৮ সেপ্টেম্বর লিবিয়ায় মাফিয়াদের গুলিতে নিহত হন জীবন। গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যুর খবর গ্রামের বাড়ি মাদারীপুর সদর উপজেলার মোস্তফাপুর ইউনিয়নের জৈয়ার গ্রামে পৌঁছায়। শুরু হয় শোকের মাতম। সন্তানের মৃত্যুর খবরে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন মা-বাবা।
জৈয়ার গ্রামের কালাম ঢালীর ছেলে জীবন ইতালি যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন দালালের প্রলোভনে। প্রথমে নেওয়া হয় তাঁকে লিবিয়ায়। সেখান থেকে ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপের পাড়ি জমানোর কথা ছিল তাঁর। তবে তার আগেই মাফিয়াদের গুলি জীবন ও স্বপ্ন দুটোই শেষ। জীবনের পরিবার ও স্থানীয়রা জানান, লিবিয়ায় থাকা জীবনের সফরসঙ্গীরা ফোন করে মৃত্যুর খবর জানান।
জানা গেছে, মাদারীপুরের সদর উপজেলার ঘাটমাঝি ইউনিয়নের ঝিকরহাটি গ্রামের মানবপাচারকারী দালাল রাসেল খানের প্রলোভনে পড়ে প্রায় ইতালির উদ্দেশে লিবিয়া যান জীবন। পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফেরাতে তিনি ইতালি যেতে চেয়েছিলেন। তবে লিবিয়ায় পৌঁছানোর পর কয়েক মাস আটকে রাখা হয় জীবনকে। এর পর মাফিয়াদের গুলিতে প্রাণ হারান তিনি।
জৌয়ার গ্রামের লোকজন জানান, দালালদের খপ্পরে পড়ে প্রতিনিয়ত অনেক যুবক এভাবে জীবন হারাচ্ছেন।
এ বিষয়ে মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন বলেন, এ ঘটনায় অভিযুক্ত দালালের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানবপাচার চক্রের বিরুদ্ধে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।
দীর্ঘ ১১ দিন ধরে রাঙামাটির কাপ্তাই লেক হতে কর্ণফুলী নদীতে পানি নিষ্কাশন করার পর অবশেষে আজ শুক্রবার সকাল ৮ টায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কাপ্তাই কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট। বিষয়টি নিশ্চিত করেন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান।২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ত্রিশালের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা আয়োজনে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় আইন ভঙ্গ করে সংগীত বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স দ্বিতীয় সেমিস্টার ফাইনালের ‘মঞ্চ পরিবেশনা’ কোর্সের পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখের আগেই অনুষ্ঠিত হওয়ায় গুরুতর অনিয়ম হয়েছে বলে জানা২ ঘণ্টা আগে
ডিঙি নৌকাটির কোনো মাঝি নেই। দু’পাশে বাঁধা শেকলের সঙ্গে ঝুলছে লম্বা দড়ি। এই দড়ি টেনেই প্রতিদিন শিব নদী পার হতে হয় গ্রামবাসীকে। প্রায় ১০০ গজ প্রশস্ত এই নদীই আবার গ্রামের শিশু শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়ার প্রধান পথ। দিনভর কয়েকশ মানুষ ছাড়াও শতাধিক শিক্ষার্থী এভাবেই পারাপার হয়।২ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারের টেকনাফে সাগরপথে মালয়েশিয়া পাচারের উদ্দ্যেশে জড়োকালে উপকূলীয় এলাকার গহিন পাহাড়ের আস্তানায় অভিযান চালিয়ে নারী ও শিশুসহ ৬৬ জনকে উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনী। যৌথ বাহিনীর সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, উদ্ধারদের মধ্যে কেউ অপহরণ শিকার; আবার কেউ কেউ মালয়েশিয়া যাওয়ার উদ্দ্যেশে এসে সংঘবদ্ধ দালাল চক্রের হাতে২ ঘণ্টা আগে