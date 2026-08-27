Ajker Patrika
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লালমনিরহাট

ফোনের ডিসপ্লে, ইজিবাইক ও মোটরসাইকেলসহ পাটগ্রাম সীমান্তে সাড়ে ৮ লাখ টাকার পণ্য জব্দ

পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি
ফোনের ডিসপ্লে, ইজিবাইক ও মোটরসাইকেলসহ পাটগ্রাম সীমান্তে সাড়ে ৮ লাখ টাকার পণ্য জব্দ
ভারতীয় মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে এবং মালিকবিহীন একটি ইজিবাইক ও মোটরসাইকেল জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। ছবি: সংগৃহীত

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্তে পৃথক অভিযান চালিয়ে সাড়ে আট লাখ টাকা মূল্যের ভারতীয় মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে এবং মালিকবিহীন একটি ইজিবাইক ও মোটরসাইকেল জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

বুধবার (২৬ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের সীমান্ত এলাকা থেকে এসব পণ্য ও যানবাহন জব্দ করা হয়। বিজিবি ব্যাটালিয়ন-৬১ (তিস্তা-২) সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

এর আগে গত ২৫ আগস্ট একই ইউনিয়নের সীমান্ত এলাকা থেকে প্রায় সাত লাখ টাকা মূল্যের ভারতীয় মোবাইল ডিসপ্লে উদ্ধার করেছিল বিজিবি।

বিজিবি জানায়, বুধবার গভীর রাতে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ৮৪৩ নম্বর প্রধান পিলারের ৭ নম্বর উপ-পিলার এলাকায় বিজিবির ৬১ ব্যাটালিয়নের (তিস্তা-২) পঁয়ষট্টিবাড়ী বিওপির টহল দল দায়িত্ব পালন করছিল। এ সময় শূন্যরেখা থেকে প্রায় ১০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাস্টারপাড়া এলাকায় চালকহীন একটি চায়না ইজিবাইক দেখে সেটিতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে ইজিবাইকে থাকা অবৈধ ভারতীয় মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে পাওয়া যায়। উদ্ধার হওয়া ডিসপ্লে ও ইজিবাইকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৬ লাখ টাকা।

একই রাতে সাড়ে ১০টার দিকে ৮৫২ নম্বর প্রধান পিলারের ৭ নম্বর উপ-পিলার সীমান্ত এলাকা থেকে ঝালঙ্গী ক্যাম্পের সদস্যরা অপর একটি টহল পরিচালনা করেন। এ সময় শূন্যরেখা থেকে ৫০০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে বটতলী এলাকা থেকে মালিকহীন ও রেজিস্ট্রেশনবিহীন একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। মোটরসাইকেলটির বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ ৪৫ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে বিজিবি।

৬১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের (তিস্তা-২) সহকারী পরিচালক কারিমুল ইসলাম সীমান্ত এলাকা থেকে ভারতীয় মোবাইলের ডিসপ্লে এবং মালিকবিহীন ইজিবাইক ও মোটরসাইকেল জব্দের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পাটগ্রাম সীমান্ত থেকে ৭ লাখ টাকা মূল্যের ভারতীয় মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে উদ্ধারপাটগ্রাম সীমান্ত থেকে ৭ লাখ টাকা মূল্যের ভারতীয় মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে উদ্ধার

বিষয়:

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