Ajker Patrika
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ফেনী

ফেনীর নতুন ডিসি মাহবুবউল করিম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফেনীর নতুন ডিসি মাহবুবউল করিম
মোহাম্মদ মাহবুবউল করিম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সচিব (উপসচিব) মোহাম্মদ মাহবুবউল করিমকে ফেনীর জেলা প্রশাসক (ডিসি) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

মাহবুবউল করিমকে ডিসি নিয়োগ দিয়ে বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) রাতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আর ফেনীর ডিসি মনিরা হককে ডিসির পদ থেকে প্রত্যাহার করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বিষয়:

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