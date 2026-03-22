লালমনিরহাটে বাস-ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের ৮ জন আহত

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
আপডেট : ২২ মার্চ ২০২৬, ১৫: ২৬
লালমনিরহাটে বাস-ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের ৮ জন আহত
দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া ইজিবাইক। ছবি : আজকের পত্রিকা

লালমনিরহাটে বাস ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের শিশুসহ আটজন আহত হয়েছে। রোববার সকালে লালমনিরহাট শহরের বিজিবি ক্যানটিন মোড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন কালীগঞ্জ উপজেলার নিথক সাহেবপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ বাবর আলী (৪৫), নুর বানু (৩৮), আয়নাল হক (৭৭), রব্বানী (৪৮), খইমালা (৬০), চায়না বেগম (৪০), কুদ্দুস (৪৫) ও আছিয়া (৪৫)। তাঁরা একই পরিবারের সদস্য।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তিশা পরিবহন নামে একটি বাস লালমনিরহাট বিজিবি ক্যানটিন মোড়ের চৌরাস্তায় ঘোরাচ্ছিল। এ সময় কালীগঞ্জ উপজেলার শিয়ালখোয়া থেকে আসা যাত্রীবাহী একটি ইজিবাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাসের ধাক্কায় ইজিবাইকটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ইজিবাইকে থাকা আট যাত্রী আহত হন। স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে প্রথমে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখান থেকে গুরুতর তিনজনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন চিকিৎসকেরা।

লালমনিরহাট সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা জিয়াউল হাসান শিপলু জানান, দুর্ঘটনায় আহত আটজনের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

লালমনিরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মতিন বলেন, বাসটি জব্দ করে লালমনিরহাট পুলিশ ফাঁড়িতে রাখা হয়েছে। তবে বাসের চালক ও সহকারী পলাতক রয়েছেন।

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

লালমনিরহাটে বাস-ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের ৮ জন আহত

লালমনিরহাটে বাস-ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের ৮ জন আহত

