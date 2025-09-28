ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু, আহত আরেক ভাই ও চাচা

লালমনিরহাট প্রতিনিধি
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় বিদ্যুতায়িত হওয়া ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে অপর ভাইয়েরও মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরেক ভাই ও তাঁদের চাচা। রোববার সকালে উপজেলার চলবলা ইউনিয়নের দুহুলী বাকালিটারী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মৃতরা হলেন উপজেলার চলবলা ইউনিয়নের দুহুলী বাকালিটারী গ্রামের এলাহী বকসের ছেলে নুর ইসলাম (৫৫) ও দেলোয়ার হোসেন (৪৩)। আহতরা হলেন তাঁর ছোট ভাই ইয়াছিন আলী (৩৮) ও চাচা সিরাজুল ইসলাম।
স্থানীয়রা জানান, বাড়ির পাশে সেচ পাম্পে সংযোগ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হন নুর ইসলাম। খবর পেয়ে ভাইকে বাঁচাতে ছুটে যান অপর ভাই দেলোয়ার হোসেন। তিনিও আটকে যান। খবর পেয়ে অপর ভাই ইয়াছিন ও চাচা সিরাজুল ইসলাম গিয়ে তারাও আটকে যান। এরপর স্থানীয়রা গিয়ে তাঁদের চারজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে আদিতমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা নুর ইসলাম ও দেলোয়ার হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর ছোট ভাই ইয়াছিন ও চাচা সিরাজুল ইসলামকে হাসপাতালে ভর্তি করেন চিকিৎসকেরা।
আদিতমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের দায়িত্বে থাকা উপসহকারী মেডিকেল অফিসার ওমর ফারুক বলেন, চারজনের দুই ভাই হাসপাতালে পৌঁছার আগেই মারা যান। বাকি দুজনকে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
