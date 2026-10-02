আদিতমারীতে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু

লালমনিরহাটের আদিতমারীতে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে লালমনিরহাট-বুড়িমারী রেলপথের উপজেলার সাপ্টিবাড়ি ইউনিয়নের দৌলজোর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আদিতমারী থানার ওসি নাজমুস সাকিব সজীব বিষয়টি নিশ্চিতর করেছেন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সান্তাহার থেকে ছেড়ে আসা বুড়িমারীগামী করতোয়া এক্সপ্রেস ট্রেনটি লালমনিরহাট স্টেশন অতিক্রম করে আদিতমারী স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। পথে দৌলজোর এলাকায় রেললাইনে ওই নারীকে দেখা যায়। ট্রেনটি কাছে এলে চালক হর্ন দিলেও তিনি রেললাইন থেকে সরে যেতে পারেননি। একপর্যায়ে ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর স্থানীয়রা তাঁর পরিচয় শনাক্ত করতে পারেননি।
খবর পেয়ে লালমনিরহাট রেলওয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। নিহত নারীর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা করছে পুলিশ।
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