পাটগ্রাম সীমান্ত থেকে ৭ লাখ টাকা মূল্যের ভারতীয় মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে উদ্ধার

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্তে চোরাচালানবিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে প্রায় সাত লাখ টাকা মূল্যের ভারতীয় মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব অবৈধ পণ্য জব্দ করা হয়।
বিজিবি ব্যাটালিয়ন-৬১ (তিস্তা-২)-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ ফজলে মুনিম এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
বিজিবি জানায়, আজ ভোরে ওই ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী প্রধানপাড়া গ্রামে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিজিবি ব্যাটালিয়ন-৬২ (তিস্তা-২)-এর পঁয়ষট্টিবাড়ী ক্যাম্পের (বিওপি) টহল দলের সদস্যরা। এ সময় চোরাকারবারিরা বিজিবির উপস্থিতি বুঝতে পেরে সীমান্তের শূন্যরেখার প্রায় ১০০ গজ অভ্যন্তরে একটি প্যাকেট ফেলে পালিয়ে যায়।
পরে বিজিবি প্যাকেটটি খুলে অবৈধভাবে নিয়ে আসা ভারতীয় মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে উদ্ধার করে। উদ্ধার করা এসব ডিসপ্লের বাজার মূল্য আনুমানিক সাত লাখ টাকা বলে জানিয়েছে বিজিবি।
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